ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Полиция провела обыски у военкома Днепропетровской области. Во время полномасштабной войны он, вероятно, приобрел имущества на $350 тыс.

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На сайте Днепропетровской областной военной администрации как глава ТЦК и СП упоминается Анатолий Пикало
На сайте Днепропетровской областной военной администрации как глава ТЦК и СП упоминается Анатолий Пикало
Фото: adm.dp.gov.ua

У главы Днепропетровского областного центра комплектования и социальной поддержки проведены обыски в рамках дела по факту незаконного обогащения. Об этом 1 августа сообщил Офис генерального прокурора Украины.

По данным правоохранителей, за время действия военного положения он купил и оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в городе Днепр.

Кроме того, предприятие, зарегистрированное на члена семьи военкома, приобрело нежилое помещение общей площадью около 500 м².

Пресс-служба Национальной полиции в Telegram отмечает, что главе ТЦК может быть объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

На сайте Днепропетровской областной военной администрации как глава ТЦК и СП упоминается Анатолий Пикало. Издание "Цензор.НЕТ" пишет, что речь идет именно о нем.

Контекст:

На фоне скандала с бывшим одесским военкомом Евгением Борисовым (он сейчас арестован по подозрению в коррупции) президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить военкомов во всех регионах Украины, "чтобы они не позорили наше государство и память героев, которые гибнут на фронте". Массовые проверки начали Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, ГБР, СБУ, Нацполиция.

27 июля президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что проверка находится на завершающем этапе. По его словам, 11 областей уже "на особом контроле" по этому вопросу. 

ГБР расследует более 100 уголовных производств о злоупотреблениях в военкоматах, сообщили 21 июля в бюро. 

31 июля заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что по результатам проверок территориальных центров комплектования и социальной поддержки выявлены признаки незаконного обогащения 11 работников центров комплектования. 

Теги: Днепропетровская область, военкомат, военное положение, Национальная полиция, обыски, незаконное обогащение, Офис генпрокурора
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