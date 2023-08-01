Полиция провела обыски у военкома Днепропетровской области. Во время полномасштабной войны он, вероятно, приобрел имущества на $350 тыс.

На сайте Днепропетровской областной военной администрации как глава ТЦК и СП упоминается Анатолий Пикало Фото: adm.dp.gov.ua

По данным правоохранителей, за время действия военного положения он купил и оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в городе Днепр.

Кроме того, предприятие, зарегистрированное на члена семьи военкома, приобрело нежилое помещение общей площадью около 500 м².

Пресс-служба Национальной полиции в Telegram отмечает, что главе ТЦК может быть объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

На сайте Днепропетровской областной военной администрации как глава ТЦК и СП упоминается Анатолий Пикало. Издание "Цензор.НЕТ" пишет, что речь идет именно о нем.