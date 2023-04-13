Волонтеры "Украинской команды" поздравили бойцов с Пасхой пасками и другими подарками

"Пасха – это праздник победы жизни над смертью, добра над злом. Именно за это бьются сегодня миллионы украинцев против темной варварской силы, которая несет рабство и смерть. Поддерживаем наших защитников в их борьбе. "Украинская команда" передала бойцам из разных подразделений тысячи пасок и других подарков. Для того чтобы наши бойцы чувствовали, что тыл, люди, живущие сегодня в относительно мирных городах и поселках, благодарны за защиту", – заявил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

"Украинская команда" также передала бойцам на самых горячих направлениях разведывательные дроны с тепловизорами и десятки дронов-камикадзе со "взрывными посланиями" оккупантам от украинцев, которые собирали средства на беспилотники.