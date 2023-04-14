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ОБЩЕСТВО

Война отбросила Украину в уровне бедности на 16 лет назад – глава комитета Рады по соцполитике

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Третьякова сказала, что финансирование партнерами социальной сферы в Украине "позволяет нам избегать напряжения в обществе"
Третьякова сказала, что финансирование партнерами социальной сферы в Украине "позволяет нам избегать напряжения в обществе"
Фото: sluga-narodu.com

С 24 февраля 2022 года, когда началась полномасштабная война России против Украины, уровень бедности в Украине увеличился почти в пять раз.

Об этом глава комитета Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов, нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова заявила на первом совместном заседании председателей комитетов Верховной Рады и Европарламента 12 апреля, сообщил сайт украинского парламента.

Согласно релизу, Третьякова поблагодарила Европарламент и его президента Роберту Метсолу за поддержку Украины. Об уровне бедности она упомянула, когда говорила о вызовах, которые сейчас есть в социальной и трудовой сфере Украины. 

"Первым вызовом, по ее словам, является рост уровня бедности в Украине, за 400 дней широкомасштабной военной агрессии России против Украины увеличился почти в пять раз. Война отбросила Украину в уровне бедности на 16 лет назад", – сообщила пресс-служба Рады, ссылаясь на Третьякову. 

Нардеп поблагодарила партнеров за финансирование социальной системы Украины. По ее словам, "это позволяет нам избегать напряжения в обществе". 

Также, как сказала нардеп, среди вызовов, которые стоят перед социальной сферой в Украине, – послевоенная адаптация демобилизованных защитников к гражданской жизни и необходимость менять пенсионную систему с солидарной на накопительную.

Контекст:

В апреле 2022 года Всемирный банк прогнозировал, что из-за войны доля населения Украины, живущего за чертой бедности, вырастет с 1,8% до 19,8% до конца 2022 года. В 2023 году этот показатель составит 18,5%, в 2024-м – 17,1%. В октябре региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи в интервью Reuters сказал, что из-за войны уровень бедности в Украине вырос в 10 раз.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Европарламент, пенсии, война России против Украины, бедность, Галина Третьякова
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