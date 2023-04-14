Война отбросила Украину в уровне бедности на 16 лет назад – глава комитета Рады по соцполитике

Третьякова сказала, что финансирование партнерами социальной сферы в Украине "позволяет нам избегать напряжения в обществе" Фото: sluga-narodu.com

Об этом глава комитета Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов, нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова заявила на первом совместном заседании председателей комитетов Верховной Рады и Европарламента 12 апреля, сообщил сайт украинского парламента.

Согласно релизу, Третьякова поблагодарила Европарламент и его президента Роберту Метсолу за поддержку Украины. Об уровне бедности она упомянула, когда говорила о вызовах, которые сейчас есть в социальной и трудовой сфере Украины.

"Первым вызовом, по ее словам, является рост уровня бедности в Украине, за 400 дней широкомасштабной военной агрессии России против Украины увеличился почти в пять раз. Война отбросила Украину в уровне бедности на 16 лет назад", – сообщила пресс-служба Рады, ссылаясь на Третьякову.

Нардеп поблагодарила партнеров за финансирование социальной системы Украины. По ее словам, "это позволяет нам избегать напряжения в обществе".

Также, как сказала нардеп, среди вызовов, которые стоят перед социальной сферой в Украине, – послевоенная адаптация демобилизованных защитников к гражданской жизни и необходимость менять пенсионную систему с солидарной на накопительную.