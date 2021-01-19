"Возвращают в советское прошлое". Детский омбудсмен заявил, что Кабмин Украины намерен приостановить реформу интернатов

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что Кабинет Министров Украины намерен отсрочить до 2026 года прекращение приема в интернаты детей в возрасте до трех лет.

Кабинет Министров Украины намерен отсрочить до 2026 года прекращение приема в интернаты детей в возрасте до трех лет, что было предусмотрено одним из ключевых приоритетов стратегии до 2020 года. Об этом 19 января сообщил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что получил на согласование проект распоряжения правительства, принятие которого "фактически прекратит реформу интернатов". Кулеба считает, что правительство намерено оставить все, как было, вместо развития доступных образовательных, медицинских и социальных услуг.

Также распоряжением хотят исключить из реформы 70% интернатных учреждений системы образования – это специальные и специализированные учреждения, в составе которых есть пансион.

"Реформа фактически сужается только до домов ребенка (реформу которых откладывают до 2026 года), детских домов-интернатов системы социальной защиты (для детей с тяжелыми формами инвалидности) и детских домов системы образования (в которых по состоянию на 1 января 2020-го осталось 1057 детей, то есть менее 1% от общей численности детей в интернатах)", – заявил он.

Он отметил, что, согласно рекомендациям Комитета ООН по правам ребенка, институциональное размещение детей допускается лишь как крайняя мера и только в случаях, соответствующих интересам ребенка. Разлучать ребенка с родителями неприемлемо, считает омбудсмен.

Кулеба отметил, что необходимо укреплять способности системы защиты детей, чтобы специальное образование стало доступным для детей не путем помещения их в интернат или пансион на жительство, а простым подвозом ребенка в учреждение. Он также подчеркнул важность инклюзивного образования, финансирования услуг ассистента ребенка, питания, реабилитационных услуг, введения субвенции из госбюджета на специалистов по социальной работе в общинах.

"Изменения в стратегии, которые предлагает Минсоцполитики, фактически возвращают нас в советское прошлое, когда у ребенка с инвалидностью не было другого выбора, как жить в интернате без родителей и быть изолированным от общества. Эти изменения станут сигналом для территориальных общин, что услуги уже можно не развивать, а, как и раньше, просто направлять детей в интернаты", — считает омбудсмен.

По состоянию на 1 декабря 2020 года в 286 специальных учебных заведениях находилось 34 947 детей, из которых 20 837 там не только учились, но и жили. В 79 учреждениях специализированного образования находилось 22 273 ребенка, из них 13 611 там проживали, рассказал омбудсмен.

В 2017 году Украина приняла стратегию реформирования интернатной системы, согласно которой интернаты должны были исчезнуть до 2026 года.

Бывший министр соцполитики Юлия Соколовская заявляла на своей странице в Facebook, что Кабмин 3 марта 2020 года поддержал план реформирования, которым предусмотрено сокращение на 75% количества интернатов в Украине до 2024 года, сообщал Zaxid.net. Сейчас эта публикация удалена.