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Всеукраинский совет церквей считает, что адаптивный карантин усложняет проведение богослужений

Представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций инициировали встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем на тему функционирования храмов в период ослабления карантина.

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Карантин распространяется и на церкви
Карантин распространяется и на церкви
Фото: ЕРА

Постановление правительства о смягчении с 22 мая карантина не предусматривает ослабления ограничений для религиозных мероприятий и, напротив, может вызвать дополнительные преграды для молящихся. Об этом сказано в заявлении Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций от 26 мая.

Представители совета инициировали встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем относительно работы храмов.

"Решение правительства о введении адаптивного карантина, принятое 20 мая, является определенным прогрессом в обеспечении конституционного права на свободу вероисповедания. В то же время предложенные в постановлении Кабинета Министров Украины меры не учитывают в полной мере религиозные потребности верующих граждан, а также на практике могут усложнить проведение богослужений, прежде всего в малых храмах и молитвенных домах", – полагают авторы заявления.

Как поясняют религиозные деятели, если прежние карантинные нормы допускали присутствие на богослужении до 10 человек, то теперь требуется соблюдать условие пребывания не более одного человека на 10 м², что для небольших храмов может означать допуск значительно меньшего количества верующих, чем до смягчения карантина.

При этом с 25 мая в стране открылись детские сады, а предприятиям общественного питания разрешат вернуться к обычной работе с 10 июня, подчеркнули в совете.

"Такой непропорциональный подход вызывает непонимание действий правительства у многих верующих – особенно тех религиозных общин, которые уже более двух месяцев добросовестно соблюдают требования карантина, ожидая возможность посетить богослужение в религиозном сооружении (храме, синагоге, мечети и т.д.)", – отмечается в письме организации премьер-министру.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили или жестко ограничили массовые мероприятия, в том числе религиозные.

21 мая Кабинет Министров Украины опубликовал постановление о введении адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня. Согласно документу, в регионах, соответствующих критериям Минздрава о смягчении карантинных мер, допускается проведение религиозных служб при условии, что на 10 м² находится не больше одного человека.

Теги: Кабинет Министров, религия, церковь, запрет, карантин, массовые мероприятия, ограничения, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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