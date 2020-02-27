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“Втягивают нас в коррупционные схемы”. Ветераны АТО пикетировали Госналоговую службу

Участники “Всеукраинского движения инвалидов и ветеранов АТО” заявили, что руководитель Государственной налоговой службы Сергей Верланов отказался встречаться с митингующими.

Активисты заявили, что оставляют "за собой право на более активные действия"
Активисты заявили, что оставляют "за собой право на более активные действия"
Скриншот: Информагентство АСПИ / ASPI news / YouTube

27 февраля у здания Государственной налоговой службы прошел пикет представителей общественной организации “Всеукраинское движение инвалидов и ветеранов АТО”. Пикетчики заявляют, что ГНС незаконно блокирует деятельность их предприятия. Об этом сообщает агентство ASPI.

“Мы с побратимами открыли предприятие “Трейд Ойл”. Мы занимаемся переработкой и сушкой зерна, чтобы наполнять бюджеты и обеспечивать рабочие места. Государственная [налоговая] служба не дает нам возможности работать и реализовать зерно, втягивая нас в какие-то коррупционные схемы, требуя от нас какой-то неправомерную выгоду”, – заявил член общественной организации Михаил Слипченко.

Он добавил, что налоговая служба заблокировала деятельность предприятия до начала работы, отнеся к числу рисковых. При этом, пишет издание, у предприятия “есть складские помещения, офис, оборудование, земли в аренде”. 

Активисты утверждают, что глава ведомства Сергей Верланов отказался с ними встречаться. “Если и дальше нашей законной деятельности будут препятствовать, мы оставляем за собой право на более активные действия, предусмотренные Конституцией Украины ... Никто из нас, подчеркиваю, никому взяток давать не будет! Мы пришли с фронта, где честно воевали, чтобы честно работать на благо Украины”, – заключил Слипченко.

18 декабря 2018 года Кабинет Министров Украины принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы: разделении ГФС на Государственную налоговую службу, в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции, и Государственную таможенную службу. 

Государственную налоговую службу возглавляет Сергей Верланов, таможенную –  экс-замминистра экономического развития и торговли Украины Нефьодов.

Теги: Украина, налоги, коррупция, митинг, пикет, ветераны, ГФС, Сергей Верланов, Государственная налоговая служба Украины
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