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Взял у студентов принтер. Преподавателя колледжа в Ровенской области осудили за коррупцию посмертно

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Прокуратура настаивала на продлении суда, поскольку обвиняемый при жизни свою вину не признал
Прокуратура настаивала на продлении суда, поскольку обвиняемый при жизни свою вину не признал
Фото: depositphotos.com

Суд Дубенского городского районного суда в Ровенской области признал виновным в коррупции преподавателя аграрного колледжа Василия Коротуна посмертно и приговорил к одному году лишения свободы. Соответствующее постановление было опубликовано 2 декабря на сайте Единого государственного реестра судебных решений, сообщает Zaxid.net.

Сообщается, что в 2015 году Василий Коротун был назначен руководителем дипломного проектирования студентов дневной формы обучения Мирогощанского аграрного колледжа. На одной из преддипломных консультаций он попросил студентов, у которых должен был принимать дипломные работы, купить принтер. Преподаватель сказал, что распечатает образец для списывания. Студенты сдали по 350 грн, купили принтер и завезли домой преподавателю, пишет издание.

На суде студенты рассказали, что и раньше покупали Василию Коротуну сигареты и алкоголь и что принтер на самом деле не был необходим для написания дипломных работ, потому что они имеют форму чертежей. Хотя одному студенту преподаватель дал образец, которым тот воспользовался и успешно сдал дипломную работу. Однако защитились не все. Студентам, не сдавшим дипломную работу, преподаватель вернул деньги за принтер.

Заведующая профильным отделением колледжа тоже засвидетельствовала, что студенты выпускного курса в 2015 году неоднократно жаловались на действия преподавателя и просили заменить его, поскольку он регулярно требовал покупать сигареты, спиртное, бумагу, сообщает Zaxid.net.

В колледже было назначено служебное расследование. Преподаватель в присутствии других работников заведения встретился с группой выпускников, извинился за свои действия и вернул деньги.

Полиция открыла уголовное производство. В мае 2017 года Василий Коротун умер, но прокуратура настаивала на продлении суда, поскольку обвиняемый при жизни свою вину не признал.

В декабре 2021 года судья Дубенского городского районного суда Руслан Ралец признал умершего Василия Коротуна виновным в принятии неправомерной выгоды и назначил наказание в виде ограничения свободы на один год. Одновременно в связи со смертью осужденного судья закрыл дело.

Теги: коррупция, колледж, преподаватели, приговор, уголовное производство, выпускники, судья, суд
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