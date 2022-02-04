Webometrics обнародовала рейтинг лучших университетов Украины

На первом месте в рейтинге – Киевский национальный университет им. Шевченко Фото: univ.kiev.ua

В десятке лучших учебных заведений – четыре киевских вуза, три харьковских и по одному из Сум, Днепра и Львова.

Первая десятка лучших университетов выглядит следующим образом:

Киевский национальный университет им. Шевченко;

Национальный технический университет "Киевский политехнический институт";

Сумской муниципальный институт;

Национальный авиационный университет;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники;

Харьковский национальный университет им. Каразина;

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;

Национальный университет "Львовская политехника";

Национальный горный университет.