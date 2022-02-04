Webometrics обнародовала рейтинг лучших университетов Украины

В десятке лучших учебных заведений – четыре киевских вуза, три харьковских и по одному из Сум, Днепра и Львова.
Первая десятка лучших университетов выглядит следующим образом:
- Киевский национальный университет им. Шевченко;
- Национальный технический университет "Киевский политехнический институт";
- Сумской муниципальный институт;
- Национальный авиационный университет;
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
- Харьковский национальный университет им. Каразина;
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;
- Национальный университет "Львовская политехника";
- Национальный горный университет.
Контекст:
Рейтинг университетов мира Webometrics — это инициатива исследовательской группы из Испании, сообщается на сайте организации. Основная цель группы – содействие научным исследованиям в целях повышения научно-технического уровня стран для повышения благосостояния граждан.