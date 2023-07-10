Wizz Air сняла с рейса украинского ветерана с протезом. В МИД отреагировали

В Wizz Air заявили, что сняли ветерана с рейса "с учетом безопасности пассажира" Фото: depositphotos.com

8 июля в соцсетях появилось видео, как украинский ветеран не смог сесть на свое месте из-за протеза. Он сказал, что потерял ногу на войне и летит домой к своей семье в Украину.

Согласно описанию видео, он простоял в углу самолета полтора часа. Позже он упал и поранил руки. Экипаж самолета сказал, что он ведет себя неадекватно, и он был вынужден покинуть рейс.

A #Ukrainian veteran was forced to leave a flight from Tel Aviv to Warsaw



The man in the video could not sit in his seat because of his prosthesis. He said he lost his leg in the war and he was flying home to his family in #Ukraine.



He was crying and yelling "how am I going to… pic.twitter.com/zc55g1DKm6 — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2023

На следующий день Wizz Air опубликовала заявление с объяснением ситуации и извинениями.

"В данном случае это было трудное, но необходимое решение, принятое с учетом безопасности пассажира. Пассажиру была предоставлена вода и место для сидения в ожидании помощи со стороны сотрудников аэропорта", – говорится в заявлении.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что хотят разобраться в ситуации.

"Нас очень расстроила информация о ситуации в аэропорту Тель-Авива, и мы хотим в ней разобраться. Поскольку формальных обращений к нам не поступало, просим украинского ветерана, которому было отказано в рейсе на Варшаву, выйти на связь в МИД или посольство Украины в Израиле", – написал в Facebook спикер МИД Олег Николенко.

Он подчеркнул, что в случае, если подтвердится нарушение, МИД приложит максимальные усилия для восстановления прав ветерана.