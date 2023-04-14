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"Я был профессионально обработан лжецом". Янович заявил, что Суббота называл себя масоном и рассказывал о службе в АТО и ТрО

 
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Янович: Мое желание уберечь как можно больше людей от влияния Спартака
Янович: Мое желание – уберечь как можно больше людей от влияния Спартака
Фото: yanovychzhenya / Instagram

Украинский актер Евгений Янович 14 апреля опубликовал видео, в котором подробно рассказал о своей реакции на разоблачение соведущего по "Подкаст терапии" Спартака Субботы и признал, что был им обманут.

Янович в подробностях рассказал, как познакомился со Спартаком. Это произошло в ноябре 2021 года на семинаре "Аспен Института", куда они оба были приглашены.

Как отмечает Янович, в анкете для ознакомления о Спартаке было указано, что он: психиатр, психотерапевт, кандидат психологических наук, научный руководитель Института когнитивного моделирования, советник министра здравоохранения, работает ведущим на телеканале Life, президент Геоинститута когнитивного моделирования, куратор и ведущий специалист бесплатной психологической платформы "Расскажи мне" и платформы помощи пострадавшим от насилия "Тебе кажется", окончил НМУ имени Богомольца по специальности "Лечебное дело" и интернатуру по психиатрии, институт "София Антиполис" и Кот-д'Азур в Ницце, оксфордскую программу по когнитивно-поведенческой терапии. Он подчеркнул, что анкеты каждый из участников семинара писал сам.

По окончании семинара Янович и Суббота продолжили общение. 27 февраля 2023 года, как утверждает актер, он узнал от Субботы, что тот присоединился к теробороне, а именно к "ребятам с бывшей работы, с которыми служил в СБУ и был в АТО".

С весны Янович и Суббота начались записывать YouTube-шоу "Подкаст терапия". В середине сентября Янович, как он сам говорил, впервые наткнулся на пост психолога Артема Осипяна с критикой Субботы. Тогда он эту критику не воспринял, а сам Суббота сказал ему, что Осипян – его "обиженный бывший друг".

Янович также обратил внимание на то, что Осипян в своем посте называет Субботу масоном. Актер отметил, что в личной беседе его соведущий и сам признавался в этом.

Когда 11 апреля было опубликовано расследование психолога Ильи Полуденного, Янович, как сам говорит, посчитал его вбросом, поскольку ранее помощница Субботы предупреждала его о том, что против его соведущего готовится что-то подобное. Однако и у самого Яновича появились некоторые вопросы к Субботе, в частности о якобы работе на ООО "Союз безопасности Украины" (сам Суббота говорил о работе в СБУ, не уточняя расшифровки аббревиатуры).

"Ответа я не получил. Точнее было что-то типа: "Эта информация тайная". Государственная или Спартака лично, я не понял. Как и то, почему нельзя было банально выложить данные диплома или хотя бы показать мне, другу. Или фото свидетельства о рождении, что докажет подлинность имени Спартак, которое он когда-то мне показывал. Вернее я был уверен, что показывал, а сейчас нет. Потому что, по словам Спартака, все документы сгорели в квартире мамы в Ирпене", – говорит Янович.

Он добавил, что всю информацию о биографии Субботы знал только лично от него и никак ее проверить не может.

"Я пришел к двум выводам. Первый: Спартак Суббота – это психиатр, психотерапевт, кандидат психологических наук, бывший сотрудник СБУ, который был в АТО, в теробороне, масон. Второй: Женя Янович – долбо...б. Я был профессионально обработан лжецом. Даже если Спартак выиграет суд, мое мнение не изменится. Слишком много ненужной, патологической лжи я узнал. Мое желание – уберечь как можно больше людей от влияния Спартака", – подытожил Янович.

ВИДЕО
Видео: Женя Янович / YouTube
Контекст:

Суббота получил известность в основном после запуска шоу "Подкаст терапия" в YouTube. Сейчас его канал насчитывает 520 тыс. подписчиков. В Instagram у него 336 тыс. фолловеров, в Telegram – 154 тыс.

11 апреля в украинском сегменте сети разгорелся скандал вокруг Субботы. Вышло расследование, в котором его обвинили во лжи по поводу его квалификации. Психолог Илья Полуденный, который опубликовал расследование, утверждает, что почти пять лет Суббота публично позиционировался как кандидат психологических наук, но не имел этой степени. 

Также в расследовании говорится, что с 2018 года в сети появлялись публикации и материалы, в которых Спартак Суббота фигурирует в роли психоаналитика аналитического исследовательского центра Seetarget. Texty.org.ua поместили эту организацию в список псевдопиарщиков и псевдосоциологов, которые с помощью манипуляций продвигают нужные нарративы. В частности, в публикации говорилось, что Seetarget завышала рейтинг ОПЗЖ.

После публикации расследования соведущий Субботы по "Подкаст терапии" Евгений Янович объявил о закрытии их проекта.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Ирпень, Оксфорд, АТО, скандал, Аспен Институт, Спартак Суббота, Женя Янович
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