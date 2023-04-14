"Я был профессионально обработан лжецом". Янович заявил, что Суббота называл себя масоном и рассказывал о службе в АТО и ТрО

Янович в подробностях рассказал, как познакомился со Спартаком. Это произошло в ноябре 2021 года на семинаре "Аспен Института", куда они оба были приглашены.

Как отмечает Янович, в анкете для ознакомления о Спартаке было указано, что он: психиатр, психотерапевт, кандидат психологических наук, научный руководитель Института когнитивного моделирования, советник министра здравоохранения, работает ведущим на телеканале Life, президент Геоинститута когнитивного моделирования, куратор и ведущий специалист бесплатной психологической платформы "Расскажи мне" и платформы помощи пострадавшим от насилия "Тебе кажется", окончил НМУ имени Богомольца по специальности "Лечебное дело" и интернатуру по психиатрии, институт "София Антиполис" и Кот-д'Азур в Ницце, оксфордскую программу по когнитивно-поведенческой терапии. Он подчеркнул, что анкеты каждый из участников семинара писал сам.

По окончании семинара Янович и Суббота продолжили общение. 27 февраля 2023 года, как утверждает актер, он узнал от Субботы, что тот присоединился к теробороне, а именно к "ребятам с бывшей работы, с которыми служил в СБУ и был в АТО".

С весны Янович и Суббота начались записывать YouTube-шоу "Подкаст терапия". В середине сентября Янович, как он сам говорил, впервые наткнулся на пост психолога Артема Осипяна с критикой Субботы. Тогда он эту критику не воспринял, а сам Суббота сказал ему, что Осипян – его "обиженный бывший друг".

Янович также обратил внимание на то, что Осипян в своем посте называет Субботу масоном. Актер отметил, что в личной беседе его соведущий и сам признавался в этом.

Когда 11 апреля было опубликовано расследование психолога Ильи Полуденного, Янович, как сам говорит, посчитал его вбросом, поскольку ранее помощница Субботы предупреждала его о том, что против его соведущего готовится что-то подобное. Однако и у самого Яновича появились некоторые вопросы к Субботе, в частности о якобы работе на ООО "Союз безопасности Украины" (сам Суббота говорил о работе в СБУ, не уточняя расшифровки аббревиатуры).

"Ответа я не получил. Точнее было что-то типа: "Эта информация тайная". Государственная или Спартака лично, я не понял. Как и то, почему нельзя было банально выложить данные диплома или хотя бы показать мне, другу. Или фото свидетельства о рождении, что докажет подлинность имени Спартак, которое он когда-то мне показывал. Вернее я был уверен, что показывал, а сейчас нет. Потому что, по словам Спартака, все документы сгорели в квартире мамы в Ирпене", – говорит Янович.

Он добавил, что всю информацию о биографии Субботы знал только лично от него и никак ее проверить не может.

"Я пришел к двум выводам. Первый: Спартак Суббота – это психиатр, психотерапевт, кандидат психологических наук, бывший сотрудник СБУ, который был в АТО, в теробороне, масон. Второй: Женя Янович – долбо...б. Я был профессионально обработан лжецом. Даже если Спартак выиграет суд, мое мнение не изменится. Слишком много ненужной, патологической лжи я узнал. Мое желание – уберечь как можно больше людей от влияния Спартака", – подытожил Янович.

ВИДЕО

Видео: Женя Янович / YouTube