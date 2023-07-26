"Не все изменения представляют собой прогресс". ЮНЕСКО призывает запретить телефоны в школах

В документе говорится, что преимущества технологий, таких как смартфоны, исчезают, когда они используются чрезмерно или без руководства учителя.

"Цифровая революция обладает неизмеримым потенциалом, но так же, как прозвучали предупреждения о том, как ее следует регулировать в обществе, такое же внимание необходимо уделить тому, как она используется в образовании", – заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Она подчеркнула, что использование телефонов в учебном процессе должно быть во благо, а не во вред.

Руководитель отчета Манос Антонинис отметил, что необходимо научить детей обучаться и с технологиями, и без них. Вместо того чтобы полагаться на технологии для обучения детей, образование должно по-прежнему быть сосредоточено на "человеческом взаимодействии", говорится в документе.

"Не все изменения представляют собой прогресс. Если мы можем что-то сделать, это еще не означает, что нам нужно это делать. Изменения должны осуществляться в интересах учащихся", – говорится в отчете.

Также в ЮНЕСКО отметили, что преимущества технологий в образовании распределяются неравномерно и у детей из неблагополучных семей обычно нет возможности ими воспользоваться. В агентстве добавили, что ресурсы, потраченные на технологии, необходимо направить на классы, учителей и учебники для всех детей в странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего, не имеющих доступа к этим ресурсам, чтобы они тоже могли получить всеобщее среднее образование и минимальные учебные навыки.