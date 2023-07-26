ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

"Не все изменения представляют собой прогресс". ЮНЕСКО призывает запретить телефоны в школах

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Образование должно по-прежнему быть сосредоточено на "человеческом взаимодействии", говорится в отчете ЮНЕСКО
Образование должно по-прежнему быть сосредоточено на "человеческом взаимодействии", говорится в отчете ЮНЕСКО
Фото: depositphotos.com

Агентство Организации объединенных наций по образованию, науке и культуре ЮНЕСКО рекомендовало учебным заведениям ограничить использование мобильных телефонов. Об этом говорится в отчете агентства.

В документе говорится, что преимущества технологий, таких как смартфоны, исчезают, когда они используются чрезмерно или без руководства учителя. 

"Цифровая революция обладает неизмеримым потенциалом, но так же, как прозвучали предупреждения о том, как ее следует регулировать в обществе, такое же внимание необходимо уделить тому, как она используется в образовании", – заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. 

Она подчеркнула, что использование телефонов в учебном процессе должно быть во благо, а не во вред. 

Руководитель отчета  Манос Антонинис отметил, что необходимо научить детей обучаться и с технологиями, и без них. Вместо того чтобы полагаться на технологии для обучения детей, образование должно по-прежнему быть сосредоточено на "человеческом взаимодействии", говорится в документе. 

"Не все изменения представляют собой прогресс. Если мы можем что-то сделать, это еще не означает, что нам нужно это делать. Изменения должны осуществляться в интересах учащихся", – говорится в отчете. 

Также в ЮНЕСКО отметили, что преимущества технологий в образовании распределяются неравномерно и у детей из неблагополучных семей обычно нет возможности ими воспользоваться. В агентстве добавили, что ресурсы, потраченные на технологии, необходимо направить на классы, учителей и учебники для всех детей в странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего, не имеющих доступа к этим ресурсам, чтобы они тоже могли получить всеобщее среднее образование и минимальные учебные навыки.

Контекст:

В число стран, которые запретили использование телефонов в школах, входят Франция и Италия. Финляндия и Нидерланды собираются ввести запрет в 2024 году.

Теги: ЮНЕСКО, телефоны, смартфон, технологии, Одри Азуле, школа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Никогда не боялась рисковать". Гвоздева накануне 35-летия кардинально сменила прическу. Фото до и после
"Никогда не боялась рисковать". Гвоздева накануне 35-летия кардинально сменила прическу. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Сочные фаршированные перцы с нежной начинкой. Простой пошаговый рецепт
Сочные фаршированные перцы с нежной начинкой. Простой пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Суд присяжных признал Спейси невиновным в семи домогательствах и двух сексуальных преступлениях. Актер не сдержал слез в зале суда
Суд присяжных признал Спейси невиновным в семи домогательствах и двух сексуальных преступлениях. Актер не сдержал слез в зале суда
Галина ГРИШИНА
"Я была Гончар. Вышла первый раз замуж – грубо говоря, стала Иванова". Тоня Матвиенко рассказала, какая фамилия указана сейчас в ее паспорте
"Я была Гончар. Вышла первый раз замуж – грубо говоря, стала Иванова". Тоня Матвиенко рассказала, какая фамилия указана сейчас в ее паспорте
Галина ГРИШИНА
Лопес показала, как отпраздновала свой день рождения. Фото
Лопес показала, как отпраздновала свой день рождения. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Коснется глубины души всех семей, разъединенных войной". Зибров презентовал клип на новую песню "Крізь кордони". Видео
  "Коснется глубины души всех семей, разъединенных войной". Зибров презентовал клип на новую песню "Крізь кордони". Видео
Галина ГРИШИНА
Эксперты рассказали, почему после умывания нельзя вытирать лицо ватными дисками, и как правильно это делать
Эксперты рассказали, почему после умывания нельзя вытирать лицо ватными дисками, и как правильно это делать
Галина ГРИШИНА
Вот зачем опытные огородники перед уборкой урожая завязывают листья чеснока в узел. Лайфхак
Вот зачем опытные огородники перед уборкой урожая завязывают листья чеснока в узел. Лайфхак
Галина ГРИШИНА
"Переживала, чтобы нас не использовали. Меня предупреждали – и родственники, и друзья". Нина Матвиенко высказалась о браке дочери с Мирзояном
"Переживала, чтобы нас не использовали. Меня предупреждали – и родственники, и друзья". Нина Матвиенко высказалась о браке дочери с Мирзояном
Галина ГРИШИНА
49-летний лидер группы "Друга ріка" Харчишин объяснил, как пересекает границу Украины во время войны
49-летний лидер группы "Друга ріка" Харчишин объяснил, как пересекает границу Украины во время войны
  По этому рецепту кукуруза получается гораздо вкуснее, чем в кастрюле. Эксперт рассказала, как приготовить кукурузу всего за семь минут
  По этому рецепту кукуруза получается гораздо вкуснее, чем в кастрюле. Эксперт рассказала, как приготовить кукурузу всего за семь минут
Галина ГРИШИНА
Как сделать снова свежим черствый хлеб. Видео
Как сделать снова свежим черствый хлеб. Видео
38-летняя Каминская показала, как бы в роли отца ее детей выглядели Арестович и Маск
38-летняя Каминская показала, как бы в роли отца ее детей выглядели Арестович и Маск
"Я его боюсь". Ефросинина рассказала Поляковой о конфликте с ее мужем, который произошел на дне рождения певицы
"Я его боюсь". Ефросинина рассказала Поляковой о конфликте с ее мужем, который произошел на дне рождения певицы
Галина ГРИШИНА
Дорофеева, которая недавно вышла замуж, поделилась с подписчиками радостной новостью
Дорофеева, которая недавно вышла замуж, поделилась с подписчиками радостной новостью
Как сделать многослойный яркий летний маникюр с интересным эффектом. Видео
Как сделать многослойный яркий летний маникюр с интересным эффектом. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все, чего я достиг, – это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней (185470)
2
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим аптечным препаратом. Эксперт рассказал, как спасти огурцы от пероноспороза (167283)
3
Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак (162767)
4
37-летняя Зорий рассказала о первой жене 57-летнего Резникова и своих отношениях с его взрослой дочерью (104964)
5
"Позор вам и вашей жене". Димопулос высказалась о Горбунове и Осадчей на фоне скандала с фильмом за 33 млн грн о Поворознюке (101253)
6
Посыпьте этим вокруг помидоров – и соберете щедрый урожай. Эксперт рассказала, чем подкормить томаты, чтобы они легко переносили жару (98510)
7
Осадчая прокомментировала скандал, связанный с желанием Горбунова снимать сериал за 33 млн грн из бюджета (97184)
8
Кондратюк: Ненавижу безграмотных людей, которые лезут вверх. Не понимаю, как человек, который купил диплом, претендует на депутатство (85388)
 
 
 
 