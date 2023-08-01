За июль в Киеве выпало осадков вдвое больше нормы – метеорологи

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха в июле в Киеве равнялась +21,5 °С, что на 0,2 °С выше климатической нормы", – говорится в сообщении.
Холоднее всего в столице было 12 июля. Тогда минимальная температура под утро опустилась до +13,5 °С. Самый теплый день был 6 июля, когда максимальная температура после полудня поднялась до +32,7 °С, отметили метеорологи.
В июле в Киеве, на проспекте Науки, 37, где фиксируют данные, осадков выпало 136 мм, или две климатические нормы. За месяц было зафиксировано два рекорда суточного количества осадков, сказано в отчете.
С середины следующей недели в ряде регионов Украины ожидается очень жаркая погода. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр 31 июля в YouTube.
Температурные показатели будут расти особенно на юге страны – уже в ближайшее время ночью будет преобладать температура +17...+23 °С, а днем +27...+33 °С. На остальной территории в ближайшие ночи температура воздуха составит +13...+19 °С, в дневные часы +23...+28 °С. С 3 августа по всей территории Украины будет +25...+30 °С, немного жарче на юге, говорится в прогнозе.