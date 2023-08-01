За июль в Киеве выпало осадков вдвое больше нормы – метеорологи

За июль в Киеве было зафиксировано два рекорда суточного количества осадков Фото: depositphotos.com

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха в июле в Киеве равнялась +21,5 °С, что на 0,2 °С выше климатической нормы", – говорится в сообщении.

Холоднее всего в столице было 12 июля. Тогда минимальная температура под утро опустилась до +13,5 °С. Самый теплый день был 6 июля, когда максимальная температура после полудня поднялась до +32,7 °С, отметили метеорологи.

В июле в Киеве, на проспекте Науки, 37, где фиксируют данные, осадков выпало 136 мм, или две климатические нормы. За месяц было зафиксировано два рекорда суточного количества осадков, сказано в отчете.