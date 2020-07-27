Заместитель главы Черниговской облгосадминистрации инфицирован COVID-19

Заместитель главы Черниговской областной государственной администрации Александр Савченко сообщил, что болезнь протекает бессимптомно.

Заместитель главы Черниговской ОГА Александр Савченко инфицирован коронавирусом. Об этом 27 июля он сообщил "Общественному".

По информации издания, чиновник лечится дома. Болезнь протекает бессимптомно, сообщил он.

На сайте ведомства сообщается, что Савченко занимается вопросами экономического и агропромышленного развития, природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 65 656 человек, 1616 из них умерли, 36 122 выздоровели. С начала вспышки в Черниговской области зафиксировали 720 случаев заболевания.