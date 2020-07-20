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Зеленский рассказал, готова ли Украина ко второй волне эпидемии COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что страну минует вторая волна эпидемии коронавируса.

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Зеленский: Ситуация сейчас такова, что мы должны постоянно быть начеку
Зеленский: Ситуация сейчас такова, что мы должны постоянно быть начеку
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания 20 июля заявил, что страна готова ко второй волне эпидемии COVID-19, сообщает сайт главы государства.

"Ситуация сейчас такова, что мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакцию. Сегодня нет критических вспышек или каких-то "красных точек", связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране. Количественный порог тех, кто выздоровел, превысил 50%. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас минует", – сказал Зеленский.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отметил, что СБУ работает над предотвращением нанесения убытков государству при закупке оборудования и материалов для борьбы с COVID-19. По его словам, последние операции СБУ сохранили бюджету страны 52 млн грн.

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили у 651 человекаЭто наименьшее количество новых случаев с 13 июля, когда их было выявлено 638.

Всего по состоянию на 20 июля общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине увеличилось до 59 493, скончалось 1498 человек, вылечилось 31 439 больных.

Теги: эпидемия, Владимир Зеленский, Иван Баканов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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