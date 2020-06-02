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Зеленский создал Консультативный совет по делам ветеранов войны

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Куницына председателем Консультативного совета по делам ветеранов войны.

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Зеленский поручил в недельный срок разработать проект положения о Консультативном совете
Зеленский поручил в недельный срок разработать проект положения о Консультативном совете
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский создал Консультативный совет по делам ветеранов войны и назначил его главой Сергея Куницына. Соответствующий указ №209/2020 от 2 июня размещен на сайте главы государства. 

В документе сообщается, что ведомство создано с целью обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) защитников Украины и участников боевых действий на территории других государств, а также лиц, которых незаконно удерживают на временно оккупированной территории Украины.

Кроме того, указом утвержден персональный состав консультативного совета. В него вошли представители общественных организаций ветеранов и участников боевых действий.

Президент поручил председателю в недельный срок разработать проект положения об совете.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Украина, депутаты, ветераны, Владимир Зеленский, президент, работа, ветеран, советы
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