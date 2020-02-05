Зеленский стал первым украинцем, получившим ID-карту с электронной подписью

Срок действия сертификатов ключей квалифицированной электронной подписи составит два года.

В Министерстве внутренних дел представили новую функцию — квалифицированную электронную подпись (КЭП) на ID-карте. Первым, кто ею воспользовался, стал президент Украины Владимир Зеленский, сообщила 5 февраля пресс-служба МВД.

"Сегодня мы представляем ID-карту, как носитель электронной подписи. Это возможное считывание данных всеми операционными системами, проверка достоверности данных, инструмент автоматизированной идентификации и использования в качестве надежной защиты за счет электронной подписи. Это означает, что вы можете пользоваться электронными сервисами. Как государственного органа, так и бизнеса. В том числе регистрировать бизнес. С сегодняшнего дня электронную подпись на ID-карту можно получить бесплатно", — отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Услуга электронной подписи бесплатная и доступна для граждан Украины, которые достигли 18-летнего возраста. Срок действия сертификатов ключей КЭП составит два года.

Сейчас услугу можно получить двумя способами:

сразу после получения новой ID-карты — в территориальном подразделении ДМС по месту регистрации лица;

записать на ранее выданную ID-карту — в любом территориальном подразделении ДМС, независимо от места регистрации.

Как отметили в МВД, для записи КЭП на чип ID-карты понадобится PIN-код (PIN 2), который лично указывается владельцем ID-карты при ее получения. Оформление КЭП и внесения её на чип ID-карты не является обязательным и осуществляется по желанию.