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Зеленский стал первым украинцем, получившим ID-карту с электронной подписью

Срок действия сертификатов ключей квалифицированной электронной подписи составит два года.

Владимир Зеленский первым получил ID-карту с цифровой подписью
Владимир Зеленский первым получил ID-карту с цифровой подписью
Фото: mvs.gov.ua

В Министерстве внутренних дел представили новую функцию — квалифицированную электронную подпись (КЭП) на ID-карте. Первым, кто ею воспользовался, стал президент Украины Владимир Зеленский, сообщила 5 февраля пресс-служба МВД.

"Сегодня мы представляем ID-карту, как носитель электронной подписи. Это возможное считывание данных всеми операционными системами, проверка достоверности данных, инструмент автоматизированной идентификации и использования в качестве надежной защиты за счет электронной подписи. Это означает, что вы можете пользоваться электронными сервисами. Как государственного органа, так и бизнеса. В том числе регистрировать бизнес. С сегодняшнего дня электронную подпись на ID-карту можно получить бесплатно", — отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Услуга электронной подписи бесплатная и доступна для граждан Украины, которые достигли 18-летнего возраста. Срок действия сертификатов ключей КЭП составит два года.

Сейчас услугу можно получить двумя способами:

  • сразу после получения новой ID-карты — в территориальном подразделении ДМС по месту регистрации лица; 
  • записать на ранее выданную ID-карту — в любом территориальном подразделении ДМС, независимо от места регистрации.

Как отметили в МВД, для записи КЭП на чип ID-карты понадобится PIN-код (PIN 2), который лично указывается владельцем ID-карты при ее получения. Оформление КЭП и внесения её на чип ID-карты не является обязательным и осуществляется по желанию. 

ID-карты ввели в Украине с января 2016 года – на смену бумажному паспорту гражданина Украины образца 1994 года с вклеенной фотографией. Преимуществом таких карт является повышенная безопасность — их почти невозможно подделать. Кроме того, по ID-карте можно совершать безвизовые поездки в Турцию — соответствующее соглашение было подписано 14 марта 2017 года.

Теги: МВД, Арсен Аваков, биометрический паспорт, Владимир Зеленский, ID-карта
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