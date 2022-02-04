ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жолдак: Я поступил на режиссуру к Данченко. И он отцу сказал: "Андрий не будет режиссером – нет таланта"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Детям надо помогать, считает Жолдак
Детям надо помогать, считает Жолдак
Скриншот: Алеся Бацман / YouTube

Украинский театральный режиссер Андрий Жолдак сообщил в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман, что когда он поступил в Киевский государственный институт искусств имени Ивана Карпенко-Карого, талант в нем не разглядели.

"Я поступил... Тут уже мой отец помог, конечно, [драматург] Валерий Жолдак. [...] И я поступил на режиссуру к Сергею Данченко. И он отцу сказал: "Андрий не будет режиссером – нет таланта", – сказал Андрий Жолдак.

По его словам, отец рассказал ему об этом и он "ушел к Михаилу Резниковичу от Данченко".

"Михаил Юрьевич взял меня. Потому что он был, знаешь, такой обученный, умный еврей: петелька, крючочек... И это был очень хороший год у Резниковича", – отметил Жолдак.

Он подчеркнул, что в Россию затем поехал, когда туда отправился Резникович.

"Поехал в Новосибирск за ним, бросил... Ректор говорит: "Как? У тебя одни оценки. Ты Жолдак, ты Карпенко-Карый. Куда ты уезжаешь?" Я говорю: "Уезжаю учиться дальше". И надо отдать должное: Резникович в свое время написал тоже письмо Анатолию Васильеву в Москву. Тогда он был как бы лучший режиссер. [...] И я приехал к нему. И отец мой написал Васильеву письмо. Можешь представить? Короче, детям надо помогать, кроме таланта. Вот мысль какая", – объяснил Жолдак.

Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Жолдак родился в 1962 году в Киеве. Происходит из знаменитой театральной династии Тобилевичей-Тарковских. Он является праправнуком украинского драматурга Ивана Карпенко-Карого. Учился в Киевском государственном институте искусств имени Ивана Карпенко-Карого и Государственном институте театрального искусства в Москве. 

В 2002–2005 годах был художественным руководителем и режиссером Харьковского драматического театра имени Тараса Шевченко. Из театра ушел после конфликта с руководством Харьковской области, которое было против постановки спектакля "Ромео и Джульетта". 

С 2005 года живет в Германии. Сейчас ставит спектакли во многих европейских театрах. 

Жолдак является одним из самых известных украинских театральных режиссеров в мире. В 2004 году режиссер получил премию ЮНЕСКО в области исполнительского искусства.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, искусство, Москва, Новосибирск, режиссер, Алеся Бацман, отец, Андрий Жолдак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Малыш, прошу – оденься". 24-летняя Кунаки снялась в дизайнерском корсете и мини-юбке
"Малыш, прошу – оденься". 24-летняя Кунаки снялась в дизайнерском корсете и мини-юбке
  "В конце всегда пустота". Барских в новой песне рассказал, как бросил употреблять наркотики. Видео
  "В конце всегда пустота". Барских в новой песне рассказал, как бросил употреблять наркотики. Видео
Солистка "Лисапетного батальона" Наталья Фалион: Я выжила, а мой любимый человек четыре месяца назад умер
Солистка "Лисапетного батальона" Наталья Фалион: Я выжила, а мой любимый человек четыре месяца назад умер
Организаторы нацотбора на "Евровидение 2022" назвали второго члена жюри
Организаторы нацотбора на "Евровидение 2022" назвали второго члена жюри
  Зарицкая о младшей сестре: Хочу, чтобы она работала, но она ленивая – постоянно сидит на диване
  Зарицкая о младшей сестре: Хочу, чтобы она работала, но она ленивая – постоянно сидит на диване
  "Его изменило рождение ребенка и разные события в жизни". Продюсер "Голосу країни" рассказал, как на проекте относятся к Вакарчуку
  "Его изменило рождение ребенка и разные события в жизни". Продюсер "Голосу країни" рассказал, как на проекте относятся к Вакарчуку
"Огнище". В сеть выложили танец босой Брежневой
"Огнище". В сеть выложили танец босой Брежневой
"Люблю это божественное тело!". 39-летняя Мейхер для фото прикрыла грудь колосьями
"Люблю это божественное тело!". 39-летняя Мейхер для фото прикрыла грудь колосьями
  "О подобных историях старались умалчивать". Люленов выпустил автобиографический клип о первом поцелуе по пьяни. Видео
  "О подобных историях старались умалчивать". Люленов выпустил автобиографический клип о первом поцелуе по пьяни. Видео
"Жалкое зрелище", "Ну как можно так позориться". В сети комментируют появление 46-летней Волочковой на сцене
"Жалкое зрелище", "Ну как можно так позориться". В сети комментируют появление 46-летней Волочковой на сцене
"Труселя – зачет!", "Володя, не застуди свой "зурбаган". 53-летний Пресняков снялся на пляже
"Труселя – зачет!", "Володя, не застуди свой "зурбаган". 53-летний Пресняков снялся на пляже
  "Думала, будет снобство с его стороны". Полякова рассказала, почему побаивалась Вакарчука на "Голосе країни"
  "Думала, будет снобство с его стороны". Полякова рассказала, почему побаивалась Вакарчука на "Голосе країни"
"Уф, очень горячо!", "Ох эти пальцы, вообще ужас, что творят". Дорофеева расставила ноги перед камерой
"Уф, очень горячо!", "Ох эти пальцы, вообще ужас, что творят". Дорофеева расставила ноги перед камерой
  "Наши антенны прикладываются к божественному космосу". Red Hot Chili Peppers презентовали клип на трек Black Summer. Видео
  "Наши антенны прикладываются к божественному космосу". Red Hot Chili Peppers презентовали клип на трек Black Summer. Видео
"Ты прекрасна телом и душой", "Огонь", "Ужас". Брежнева позировала в тесном бюстгальтере
"Ты прекрасна телом и душой", "Огонь", "Ужас". Брежнева позировала в тесном бюстгальтере
Алла Мазур об онкодиагнозе: Приняла ли я болезнь? Скорее, нет. Я даже никогда не говорю: "Мое заболевание". Нет, оно не мое
Алла Мазур об онкодиагнозе: Приняла ли я болезнь? Скорее, нет. Я даже никогда не говорю: "Мое заболевание". Нет, оно не мое
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Волочкову за это клеймят позором". 43-летняя Ани Лорак в бикини показала, как поймала волну (50786)
2
"Чистосердечное признание". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала зону бикини (49414)
3
"Смелая, раскованная". Ани Лорак снялась в новом купальнике с нижнего ракурса (41250)
4
"Зачем такие фото выставлять?", "Родинка на груди. М-м-м". 43-летняя Толкалина показала зону декольте (38260)
5
Шнуров заявил, что отцом сына Собчак является российский политик Капков. Виторган отреагировал. Видео (32968)
6
"Это точно пена?", "Потап с гастролей приехал". Каменских снялась в ванной в одном полотенце (26172)
7
"Соски торчат", "Распустила висячие лепехи". Звезда "Дома–2" Бузова снялась без бюстгальтера (25098)
8
40-летняя Спирс восхитила молодого жениха, записав видео в фитнес-зале в просвечивающемся топе и мини-шортах (23902)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS