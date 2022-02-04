"Я поступил... Тут уже мой отец помог, конечно, [драматург] Валерий Жолдак. [...] И я поступил на режиссуру к Сергею Данченко. И он отцу сказал: "Андрий не будет режиссером – нет таланта", – сказал Андрий Жолдак.
По его словам, отец рассказал ему об этом и он "ушел к Михаилу Резниковичу от Данченко".
"Михаил Юрьевич взял меня. Потому что он был, знаешь, такой обученный, умный еврей: петелька, крючочек... И это был очень хороший год у Резниковича", – отметил Жолдак.
Он подчеркнул, что в Россию затем поехал, когда туда отправился Резникович.
"Поехал в Новосибирск за ним, бросил... Ректор говорит: "Как? У тебя одни оценки. Ты Жолдак, ты Карпенко-Карый. Куда ты уезжаешь?" Я говорю: "Уезжаю учиться дальше". И надо отдать должное: Резникович в свое время написал тоже письмо Анатолию Васильеву в Москву. Тогда он был как бы лучший режиссер. [...] И я приехал к нему. И отец мой написал Васильеву письмо. Можешь представить? Короче, детям надо помогать, кроме таланта. Вот мысль какая", – объяснил Жолдак.
Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым. Полный текст интервью
Жолдак родился в 1962 году в Киеве. Происходит из знаменитой театральной династии Тобилевичей-Тарковских. Он является праправнуком украинского драматурга Ивана Карпенко-Карого. Учился в Киевском государственном институте искусств имени Ивана Карпенко-Карого и Государственном институте театрального искусства в Москве.
В 2002–2005 годах был художественным руководителем и режиссером Харьковского драматического театра имени Тараса Шевченко. Из театра ушел после конфликта с руководством Харьковской области, которое было против постановки спектакля "Ромео и Джульетта".
С 2005 года живет в Германии. Сейчас ставит спектакли во многих европейских театрах.
Жолдак является одним из самых известных украинских театральных режиссеров в мире. В 2004 году режиссер получил премию ЮНЕСКО в области исполнительского искусства.