"Я поступил... Тут уже мой отец помог, конечно, [драматург] Валерий Жолдак. [...] И я поступил на режиссуру к Сергею Данченко. И он отцу сказал: "Андрий не будет режиссером – нет таланта", – сказал Андрий Жолдак.

По его словам, отец рассказал ему об этом и он "ушел к Михаилу Резниковичу от Данченко".

"Михаил Юрьевич взял меня. Потому что он был, знаешь, такой обученный, умный еврей: петелька, крючочек... И это был очень хороший год у Резниковича", – отметил Жолдак.

Он подчеркнул, что в Россию затем поехал, когда туда отправился Резникович.

"Поехал в Новосибирск за ним, бросил... Ректор говорит: "Как? У тебя одни оценки. Ты Жолдак, ты Карпенко-Карый. Куда ты уезжаешь?" Я говорю: "Уезжаю учиться дальше". И надо отдать должное: Резникович в свое время написал тоже письмо Анатолию Васильеву в Москву. Тогда он был как бы лучший режиссер. [...] И я приехал к нему. И отец мой написал Васильеву письмо. Можешь представить? Короче, детям надо помогать, кроме таланта. Вот мысль какая", – объяснил Жолдак.

Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube