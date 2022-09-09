Журнал Playboy закрывается в Украине после 17 лет существования

"С 1 января 2023 года "Playboy Украина" прекратит свое существование. Решение центрального офиса. Причину никто не объяснил. Говорить плохо о партнерах не в моих правилах. Из РФ Playboy не ушел. Из Украины ушел. Все финобязательства с нашей стороны выполнены на 100%", – написал он.
Также он отметил, что "Playboy Украина" после полномасштабного вторжения возил в нашу страну гуманитарную помощь, но делал это без участия других офисов, в том числе американского.
Журнал Playboy – развлекательный лайфстайл-журнал для мужчин. Его основал в 1953 году в США Хью Хефнер с друзьями. Сейчас у журнала есть 28 национальных версий, еще 11 закрыли ранее.
Украинская версия журнала Playboy с редакцией в Киеве появилась в 2005 году и журнал выходил только на русском языке. С 2010 года главным редактором журнала Playboy в Украине Влад Иваненко. В 2020 году он приобрел права на бренд в Украине после того, как главный офис в США заявил о некоторых сокращениях, в частности об отказе от печатной версии и нескольких национальных версий.