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Журнал Playboy закрывается в Украине после 17 лет существования

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В Украине журнал начал выходить с 2005 года
В Украине журнал начал выходить с 2005 года
Фото: Playboy.Ukraine / Facebook

Американская компания Playboy Enterprises закрывает украинскую версию журнала, выходившую в Украине с 2005 года. Об этом 9 сентября сообщил совладелец офиса в Украине Александр Шевченко в Facebook.

"С 1 января 2023 года "Playboy Украина" прекратит свое существование. Решение центрального офиса. Причину никто не объяснил. Говорить плохо о партнерах не в моих правилах. Из РФ Playboy не ушел. Из Украины ушел. Все финобязательства с нашей стороны выполнены на 100%", – написал он.

Также он отметил, что "Playboy Украина" после полномасштабного вторжения возил в нашу страну гуманитарную помощь, но делал это без участия других офисов, в том числе американского.

https://www.facebook.com/alshevchenko/posts/pfbid029Ug6nVZZvaRRspErFxVa2mVPYzuTvwgTdXxigMdG1KEbtPRZDjEreLFk9F4wgYakl


Контекст:

Журнал Playboy – развлекательный лайфстайл-журнал для мужчин. Его основал в 1953 году в США Хью Хефнер с друзьями. Сейчас у журнала есть 28 национальных версий, еще 11 закрыли ранее.

Украинская версия журнала Playboy с редакцией в Киеве появилась в 2005 году и журнал выходил только на русском языке. С 2010 года главным редактором журнала Playboy в Украине Влад Иваненко. В 2020 году он приобрел права на бренд в Украине после того, как главный офис в США заявил о некоторых сокращениях, в частности об отказе от печатной версии и нескольких национальных версий.

Теги: Украина, Александр Шевченко, Playboy, журнал
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