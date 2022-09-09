Журнал Playboy закрывается в Украине после 17 лет существования

"С 1 января 2023 года "Playboy Украина" прекратит свое существование. Решение центрального офиса. Причину никто не объяснил. Говорить плохо о партнерах не в моих правилах. Из РФ Playboy не ушел. Из Украины ушел. Все финобязательства с нашей стороны выполнены на 100%", – написал он.

Также он отметил, что "Playboy Украина" после полномасштабного вторжения возил в нашу страну гуманитарную помощь, но делал это без участия других офисов, в том числе американского.



