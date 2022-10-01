Журналиста и театрального критика Вергелиса похоронят в Киевской области

"Прощание с Олегом Вергелисом состоится в Театре Франко (Киев, площадь Ивана Франко, 3) в понедельник, 3 октября, в 13.00. Похоронен Олег будет на родине в селе Малая Сквирка (Киевская область, Белоцерковский район) во вторник, 4 октября, в 12.00", – говорится в сообщении.

Контекст: Вергелис скончался 30 сентября на 56-м году жизни. Его называют "человеком, который знал все и немножко больше про украинский театр". Активистка благотворительного фонда "Прихилити небо" Юлия Самборская сообщила, что Вергелис умер после болезни.