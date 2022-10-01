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Журналиста и театрального критика Вергелиса похоронят в Киевской области

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Вергелис скончался на 56-м году жизни
Вергелис скончался на 56-м году жизни
Фото: Національна спілка театральних діячів України / Fаcebook

Заслуженного журналиста Украины, члена Национального союза театральных деятелей и Национального союза журналистов Украины Олега Вергелиса похоронят 4 октября. Об этом проинформировал в Fаcebook Национальный союз театральных деятелей Украины.

"Прощание с Олегом Вергелисом состоится в Театре Франко (Киев, площадь Ивана Франко, 3) в понедельник, 3 октября, в 13.00. Похоронен Олег будет на родине в селе Малая Сквирка (Киевская область, Белоцерковский район) во вторник, 4 октября, в 12.00", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/ukrainiantheater/posts/pfbid02fbHV2pECXb3PTfsH9GNz7euAd7o9cfG5aYRGhXSkJEGKLrdEjKgoAVEPHSxiXq8Ql

Контекст:

Вергелис скончался 30 сентября на 56-м году жизни.

Его называют "человеком, который знал все и немножко больше про украинский театр".

Активистка благотворительного фонда "Прихилити небо" Юлия Самборская сообщила, что Вергелис умер после болезни.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Киев, смерть, театр, Киевская область, похороны, журналисты, болезнь, Олег Вергелис, прощание
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