Зима еще не заканчивается. В Украину могут вернуться морозы до -30 ºC – синоптик

Синоптик Наталья Голеня отметила, что погода до конца зимы будет преимущественно теплой, но случатся и морозные дни.

Синоптик пообещала на этой неделе снег по всей Украине, кроме северо-востока и востока Фото: depositphotos.com

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня не исключила, что до конца зимы в Украину еще могут вернуться морозы до 20−30 градусов. Об этом она сказала в эфире телеканала "Украина 24".

"У нас зима уже будет календарная, а не метеорологическая. На фоне теплой погоды, преимущественно ноль и небольшой минус, у нас будут отдельные периоды холодной или очень холодной погоды, как недавно, когда ощутимые морозы 20–30 градусов. Зима еще не заканчивается, и в феврале и даже в марте можно ожидать такие периоды, когда температурный фон будет снижаться до суровой зимы", – сказала она.

Синоптик отметила, что эти периоды будут редкими и недолгими – протяженностью двое-трое – максимум пятеро суток.

По ее словам, в ближайшие дни снег вернется в западные области, а 27−28 января присыплет снегом и большинство северных и центральных областей, Одесскую, Николаевскую области. По ее словам, местами будет 20−30 см снега, в Киеве – до 10 см снега.

"Так что можно сказать, что зима вернется в западные, северные, центральные и некоторые южные области. На северо-востоке и востоке снега практически не будет, там будут идти дожди и температурный фон преимущественно плюсовой. А в северо-западной части будет снижение температуры до небольших морозов, от 0 ºС до -5 ºС, в Карпатах до -10...-12 ºС", – сказала она.

Сегодня в Киеве был зафиксирован температурный рекорд – погода для этого дня была самой теплой за 141 год.