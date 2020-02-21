Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

17-летняя украинка Костюк вышла в полуфинал теннисного турнира в Каире

Украинская теннисистка Марта Костюк в четвертьфинале теннисного турнира в столице Египта Каире победила представительницу Болгарии Изабеллу Шиникову.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Костюк победила 167-ю ракетку мира
Костюк победила 167-ю ракетку мира
Фото: EPA

Восьмая ракетка Украины Марта Костюк 21 февраля вышла в полуфинал теннисного турнира в столице Египта Каире, сообщает "Большой теннис Украины".

17-летняя Костюк в четвертьфинале турнира победила представительницу Болгарии Изабеллу Шиникову со счетом 6:1, 6:3. Игра длилась около часа.

Костюк занимает 168-е место в рейтинге лучших теннисисток планеты, Шиникова является 167-й ракеткой мира.

Украинка и болгарка до этого провели между собой один поединок. В феврале 2019 года Костюк победила Шиникову в двух сетах.

В четвертьфинале турнира в Каире также примет участие другая украинка, Дарья Снигур, которая проведет поединок против румынки Елены Габриэлы Рузе.

Победительница пары Снигур – Рузе встретится в полуфинале турнира с Костюк.

Теги: Украина, теннис, Марта Костюк, Дарья Снигур
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Мне кажется, это издевательство". 25-летняя невеста Павлика объяснила, почему на их свадьбе не будет младшего сына певца
"Мне кажется, это издевательство". 25-летняя невеста Павлика объяснила, почему на их свадьбе не будет младшего сына певца
"Пошли необратимые процессы". Остапчук пожаловался на проблемы с зубами
"Пошли необратимые процессы". Остапчук пожаловался на проблемы с зубами
Мировые знаменитости записали видео в поддержку мальчика, над которым издевались в школе
Мировые знаменитости записали видео в поддержку мальчика, над которым издевались в школе
Джамала выпустила альбом "Свої" с участием alyona alyona, Jah Khalib, DakhaBrakha, Бумбокс, Pianoboy
Джамала выпустила альбом "Свої" с участием alyona alyona, Jah Khalib, DakhaBrakha, Бумбокс, Pianoboy
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS