17-летняя украинка Костюк вышла в полуфинал теннисного турнира в Каире

Украинская теннисистка Марта Костюк в четвертьфинале теннисного турнира в столице Египта Каире победила представительницу Болгарии Изабеллу Шиникову.

Восьмая ракетка Украины Марта Костюк 21 февраля вышла в полуфинал теннисного турнира в столице Египта Каире, сообщает "Большой теннис Украины".

17-летняя Костюк в четвертьфинале турнира победила представительницу Болгарии Изабеллу Шиникову со счетом 6:1, 6:3. Игра длилась около часа.

Костюк занимает 168-е место в рейтинге лучших теннисисток планеты, Шиникова является 167-й ракеткой мира.

Украинка и болгарка до этого провели между собой один поединок. В феврале 2019 года Костюк победила Шиникову в двух сетах.

В четвертьфинале турнира в Каире также примет участие другая украинка, Дарья Снигур, которая проведет поединок против румынки Елены Габриэлы Рузе.

Победительница пары Снигур – Рузе встретится в полуфинале турнира с Костюк.