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Ястремская покинула теннисный турнир в Дубае после первой игры

Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла стартовый матч теннисного турнира серии Premier, который проходит в Дубае, россиянке Веронике Кудерметовой.

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Ястремская проиграла 39-й ракетке мира
Ястремская проиграла 39-й ракетке мира
Фото: EPA

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская выбыла из теннисного турнира серии Premier, который проходит в Дубае, после первой игры, пишет официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

В первом круге украинка проиграла представительнице России Веронике Кудерметовой со счетом 6:5, 6:3, 7:6. Игра длилась 2 часа 18 минут.

Это была третья встреча Ястремской и Кудерметовой на турнирах Женской теннисной ассоциации. В 2016-м и 2019 году россиянка уже побеждала украинку.

Ястремская занимает 26-е место в рейтинге теннисисток WTA, Кудерметова является 39-й ракеткой мира.

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина покинула турнир в Дубае, проиграв 52-й ракетке мира, больше украинок на турнире нет.

Теги: Россия, Украина, теннис, WTA, Даяна Ястремская
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