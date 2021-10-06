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18-летняя украинка завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе

 
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Хоменец родом из Дрогобыча
Хоменец – родом из Дрогобыча
Фото: homenets.sasha / Instagram

18-летняя жительница Львовской области Александра Хоменец 5 октября завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе, который проходит в Осло, сообщило Общественное.

Хоменец выступает в весовой категории до 55 кг, она впервые участвовала во взрослом чемпионате мира и стала самой молодой призеркой за все время выступлений Украины в женской борьбе.

В квалификации Хоменец уступила японке Цугуми Сакураи (4:10), написало издание Sportarena. В финале украинка победила двукратную чемпионку Европы, россиянку Ольгу Хорошавцеву со счетом 10:8.

ВИДЕО
Видео: United World Wrestling / YouTube
Контекст:

Хоменец живет в Дрогобыче Львовская области. Она чемпионка Европы среди юниорок 2021 года, была признана лучшей спортсменкой европейского первенства, отметила "Украинская правда".

Теги: Украина, спорт, Львовская область, борьба, Осло, финал
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