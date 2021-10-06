18-летняя украинка завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе

Хоменец выступает в весовой категории до 55 кг, она впервые участвовала во взрослом чемпионате мира и стала самой молодой призеркой за все время выступлений Украины в женской борьбе.
В квалификации Хоменец уступила японке Цугуми Сакураи (4:10), написало издание Sportarena. В финале украинка победила двукратную чемпионку Европы, россиянку Ольгу Хорошавцеву со счетом 10:8.
Хоменец живет в Дрогобыче Львовская области. Она чемпионка Европы среди юниорок 2021 года, была признана лучшей спортсменкой европейского первенства, отметила "Украинская правда".