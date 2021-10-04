Украинские спортсменки завоевали золото, серебро и бронзу на чемпионате мира по фридайвингу

Соревнования проходили в категориях "свободное погружение", "постоянный вес с ластами", "с моноластой, без ласт".

В категории "постоянный вес" без ласт победительницей стала Жаркова, ее результат – 65 м, серебряная медель досталась Садурской, у которой результат 55 мв. Третье место заняла представительница Турции Ярен Тюрк – 47 м.

В категории "постоянный вес с ластами" Жаркова завоевала бронзовую медаль с результатом погружения на 94 м. Первое место в этой категории у гражданки Словении Аленки Артник с результатом 106 м, серебряная медаль досталась итальянке Алессии Зеккини, ее результат – 105 м.