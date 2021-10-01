Экс-игрок сборной Милевский рассказал, как принял гражданство Украины

"Почему он согласился? Поначалу в это поверить было тяжело даже мне. Насколько я его знаю, у него сложный характер… его тяжело было в чем-то убедить", – отметил Милевский.

По его словам, переубедить отца удалось одному из тренеров юношеской сборной Украины, за которую Милевскому предложили выступать.

"Я как-то помню, как приехал на Новый год и сказал: так вот и так, папа, я буду играть за сборную Украины, хочешь ты или не хочешь. Устроили скандал, я так и уехал, мы не договорили. В какой-то год мы прилетели самолетом с тренером сборной домой, мама накрыла стол, и я не знаю, о чем они там говорили, что там папе наобещали, может быть… В общем, как-то они порешали все и скоро мне сделали паспорт", – вспомнил экс-форвард сборной Украины.

В то же время Милевский заявил, что больше себя ощущает белорусом, хотя Киев и Минск для него – два родных города.

Милевский объявил о завершении карьеры профессионального футболиста 23 сентября. В ролике, снятом на стадионе "Динамо", футболист "написал письмо себе 15-летнему", в котором посоветовал не делать того, из-за чего он попадал в скандалы. В частности, не приходить на совещание к тренеру Олегу Блохину в одном халате.

Милевский говорил, что хочет провести прощальный матч – поединок назначен на апрель 2022 года, но формат пока не определен.