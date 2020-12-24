Милевский возвращается в чемпионат Украины

Украинский футболист Артем Милевский продолжит карьеру в футбольном клубе "Минай".

В чемпионате Украины Милевский не играл с 2013 года Фото: ЕРА

Украинский футболист Артем Милевский спустя семь лет возвращается в чемпионат Украины. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Минай", в котором игрок продолжит карьеру.

Контракт с клубом из одноименного села на Закарпатье Милевский подписал сегодня, 24 декабря.

"Очень приятно вернуться в Украину, в УПЛ. "Минай" – очень хорошая команда, и я благодарю за такую возможность клуб. Я пересмотрел последние матчи "Миная", пообщался с [тренером] Василием Кобиным. Мне здесь нравится, и я рассчитываю принести пользу команде", – заявил Милевский.

Последним клубом 35-летнего футболиста было брестское "Динамо". Контракт Милевского с белорусским клубом подошел к завершению в декабре, поэтому в "Минай" он перешел на правах свободного агента.

В чемпионате Украины Милевский не играл с 2013 года, когда покинул "Динамо" (Киев). Выступая за столичный клуб с 2002 года, футболист забил 57 голов в 178 поединках.

За национальную сборную Украины Милевский провел 50 матчей, забив восемь голов.

Милевский родился в 1985 году в Беларуси. В 15-летнем возрасте он переехал в Украину, где получил гражданство. Помимо "Динамо", играл в турецких, хорватских, румынских, российских, венгерских и белорусских клубах. За брестское "Динамо" выступал с 2017 года.

14 октября 2020 года футболист намекнул, что вскоре возвращается в Украину.