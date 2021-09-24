ГОРДОН
 
 
СПОРТ

"Долго этого боялся". Милевский заявил об уходе из большого футбола

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Ролик с Милевским снят на стадионе "Динамо"
Ролик с Милевским снят на стадионе "Динамо"
Скриншот: Миля / YouTube

Бывший игрок сборной Украины по футболу Артем Милевский объявил о завершении карьеры профессионального футболиста. Об этом он сообщил в ролике, размещенном 23 сентября на его YouTube-канале.

"Пришло время прощаться с профессиональным футболом. Очень много эмоций и мыслей. Больше 20 лет в футболе, хоть были и недолгие паузы, которые только помогли мне продолжать играть и получать кайф", – написал 36-летний Милевский в сопроводительном тексте.

В ролике, снятом на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, футболист "написал письмо" себе 15-летнему, в котором посоветовал не делать того, из-за чего он попадал в скандалы. В частности, не приходить на совещание к тренеру Олегу Блохину в одном халате.

Он также рассказал, сообщая о завершении карьеры профессионального футболиста, что "долго этого боялся, долго уходил от этого".

"Были у меня варианты, были предложения, но, наверное, сказал себе "хватит". [...] Что я буду делать дальше – увидите", – заявил Милевский.

ВИДЕО
Видео: Миля / YouTube
Контекст:

До 2013 года уроженец Минска Милевский играл за киевское "Динамо", за которое с 2002 года забил 57 голов. Выступал также в турецких, хорватских, румынских, российских, венгерских и белорусских клубах. С 2017 года играл за белорусское "Динамо" (Брест). За национальную сборную Украины Милевский провел 50 матчей, забив восемь голов.

24 декабря 2020 года вернулся в Украину и подписал контракт с клубом украинской Премьер-лиги "Минай". Сейчас он уже не указан как футболист этой команды.

В декабре в интервью телеканалу "Еспресо" Милевский говорил, что для него "дико" не попить после игры пивка с пацанами, не посидеть".

Теги: футбол, Артем Милевский, стадион, футболист
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Такие красивые ноги. Секси". Участница "Танцев со звездами" Джамала в мини-шортах показала, как готовится к новому эфиру
"Такие красивые ноги. Секси". Участница "Танцев со звездами" Джамала в мини-шортах показала, как готовится к новому эфиру
"Не зовем никого". Василиса Фролова рассказала, почему отказывается от няни для своего шестимесячного сына
"Не зовем никого". Василиса Фролова рассказала, почему отказывается от няни для своего шестимесячного сына
"Превосходно". "Танцующий миллионер" Вакки выложил в сеть новый зажигательный танец
"Превосходно". "Танцующий миллионер" Вакки выложил в сеть новый зажигательный танец
"Наконец-то". Голая Каменских заселфилась в массажном кабинете
"Наконец-то". Голая Каменских заселфилась в массажном кабинете
  Вышел фильм о принце Филиппе – его дети и внуки рассказали, кто последним успел с ним поговорить и каким был его брак с Елизаветой II
  Вышел фильм о принце Филиппе – его дети и внуки рассказали, кто последним успел с ним поговорить и каким был его брак с Елизаветой II
Горбунов рассказал, как Осадчая реагирует на разговоры о рождении дочери
Горбунов рассказал, как Осадчая реагирует на разговоры о рождении дочери
45-летняя Волочкова показала, как росла ее 16-летняя дочь: Это и мой праздник. Я счастливая мама
45-летняя Волочкова показала, как росла ее 16-летняя дочь: Это и мой праздник. Я счастливая мама
Меган Фокс и Кортни Кардашян снялись топлес в совместной фотосессии. Фото
Меган Фокс и Кортни Кардашян снялись топлес в совместной фотосессии. Фото
  "Мы до этого офигенно общались". Украинский ведущий рассказал о причинах конфликта с Мейхер
  "Мы до этого офигенно общались". Украинский ведущий рассказал о причинах конфликта с Мейхер
В брюках и топе. Серебряная призерка Олимпийских игр Терлюга вышла замуж. Фото
В брюках и топе. Серебряная призерка Олимпийских игр Терлюга вышла замуж. Фото
Работа в кадре, постановка голоса, основы журналистики. В "Академии ведущих 24 канала" стартует новый курс
Работа в кадре, постановка голоса, основы журналистики. В "Академии ведущих 24 канала" стартует новый курс
Канал "Украина" назвал дату премьеры второго сезона гипершоу "Маска"
Канал "Украина" назвал дату премьеры второго сезона гипершоу "Маска" Актуально
  "Больше никаких секретов". Netflix анонсировал премьеру документального фильма о Бритни Спирс. Показ состоится за день до заседания суда. Видео
  "Больше никаких секретов". Netflix анонсировал премьеру документального фильма о Бритни Спирс. Показ состоится за день до заседания суда. Видео
Брежневой и Джанабаевой не было в ресторане на праздновании дня рождения матери братьев Меладзе. Видео
Брежневой и Джанабаевой не было в ресторане на праздновании дня рождения матери братьев Меладзе. Видео
  Победительница "Холостяка 9" Квиткова обвинила визажистов в том, что они заразили ее инфекцией
  Победительница "Холостяка 9" Квиткова обвинила визажистов в том, что они заразили ее инфекцией
"Как пантера", "А ниже нагнуться можно?" Каменских снялась в платье с глубоким декольте
"Как пантера", "А ниже нагнуться можно?" Каменских снялась в платье с глубоким декольте
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"
"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"
  Лолита рассказала, какую пенсию получает Пугачева, а какую – она сама
Лолита рассказала, какую пенсию получает Пугачева, а какую – она сама
"Обалденная грудь", "Какая сексуальная". Анастасия Приходько позировала голой перед камерой
"Обалденная грудь", "Какая сексуальная". Анастасия Приходько позировала голой перед камерой
Осадчая назвала имя коллеги, которая отказывается давать интервью для "Світського життя"
Осадчая назвала имя коллеги, которая отказывается давать интервью для "Світського життя"
Гастролирующая по Украине Успенская показала, как провела незабываемый вечер в гостях у Каменских и Потапа
Гастролирующая по Украине Успенская показала, как провела незабываемый вечер в гостях у Каменских и Потапа
  Как приготовить овсяное печенье с арахисом за 40 минут. Простой рецепт от кулинарного эксперта
Как приготовить овсяное печенье с арахисом за 40 минут. Простой рецепт от кулинарного эксперта
Ленивые вареники. Классический рецепт
Ленивые вареники. Классический рецепт
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS