"Долго этого боялся". Милевский заявил об уходе из большого футбола

"Пришло время прощаться с профессиональным футболом. Очень много эмоций и мыслей. Больше 20 лет в футболе, хоть были и недолгие паузы, которые только помогли мне продолжать играть и получать кайф", – написал 36-летний Милевский в сопроводительном тексте.

В ролике, снятом на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, футболист "написал письмо" себе 15-летнему, в котором посоветовал не делать того, из-за чего он попадал в скандалы. В частности, не приходить на совещание к тренеру Олегу Блохину в одном халате.

Он также рассказал, сообщая о завершении карьеры профессионального футболиста, что "долго этого боялся, долго уходил от этого".

"Были у меня варианты, были предложения, но, наверное, сказал себе "хватит". [...] Что я буду делать дальше – увидите", – заявил Милевский.

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Видео: Миля / YouTube