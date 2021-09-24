"Долго этого боялся". Милевский заявил об уходе из большого футбола

"Пришло время прощаться с профессиональным футболом. Очень много эмоций и мыслей. Больше 20 лет в футболе, хоть были и недолгие паузы, которые только помогли мне продолжать играть и получать кайф", – написал 36-летний Милевский в сопроводительном тексте.
В ролике, снятом на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, футболист "написал письмо" себе 15-летнему, в котором посоветовал не делать того, из-за чего он попадал в скандалы. В частности, не приходить на совещание к тренеру Олегу Блохину в одном халате.
Он также рассказал, сообщая о завершении карьеры профессионального футболиста, что "долго этого боялся, долго уходил от этого".
"Были у меня варианты, были предложения, но, наверное, сказал себе "хватит". [...] Что я буду делать дальше – увидите", – заявил Милевский.
До 2013 года уроженец Минска Милевский играл за киевское "Динамо", за которое с 2002 года забил 57 голов. Выступал также в турецких, хорватских, румынских, российских, венгерских и белорусских клубах. С 2017 года играл за белорусское "Динамо" (Брест). За национальную сборную Украины Милевский провел 50 матчей, забив восемь голов.
24 декабря 2020 года вернулся в Украину и подписал контракт с клубом украинской Премьер-лиги "Минай". Сейчас он уже не указан как футболист этой команды.
В декабре в интервью телеканалу "Еспресо" Милевский говорил, что для него "дико" не попить после игры пивка с пацанами, не посидеть".