"Ручки, прессик, спинка". Милевский сделал селфи после тренировки

Милевский позирует в кадре с полотенцем на шее и бутылкой воды в руках.

"Ручки, прессик, спинка", – подписал он снимок.

Контекст:

До 2013 года Милевский играл за киевское "Динамо", за которое с 2002 года забил 57 голов. Выступал также в турецких, хорватских, румынских, российских, венгерских и белорусских клубах. С 2017 года играл за белорусское "Динамо" (Брест). За национальную сборную Украины Милевский провел 50 матчей, забив восемь голов.

14 октября 2020 года футболист намекнул, что вскоре возвращается в Украину. 24 декабря Милевский подписал контракт с клубом УПЛ "Минай".