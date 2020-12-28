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Милевский заявил, что для него "дико" после матча не "попить пивка"

Экс-футболист сборной Украины Артем Милевский заявил, что нынешнее поколение футболистов отличается от его поколения отношением к выпивке.

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Милевский: Водички, и все?
Милевский: Водички, и все?
Фото: timi1010 / Instagram

Бывший футболист киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Артем Милевский, который подписал контракт с клубом украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Минай" из Закарпатья, заявил, что любит выпить пива после матча.

Об этом он сказал в программе, которая вышла 26 декабря на телеканале "Еспресо".

Журналистка спросила, чем нынешнее поколение отличается от поколения Милевского, и тот ответил: "Не пьют они".

"После игры (я не знаю, как люди) не попить пивка с пацанами, не посидеть там – для меня это дико было. Люди, которые сейчас молодежь... Чего они делают вообще после игры?.. Водички, и все?" – сказал Милевский.

Он отметил, что за два-три дня до игры "не будешь же ты пить".

В ходе блиц-опроса Милевский на вопрос: "Виски или пиво?" – ответил: "Виски".

До 2013 года Милевский играл за киевское "Динамо", за которое с 2002 года забил 57 голов. Выступал также в турецких, хорватских, румынских, российских, венгерских и белорусских клубах. С 2017 года играл за белорусское "Динамо" (Брест). За национальную сборную Украины Милевский провел 50 матчей, забив восемь голов.

14 октября 2020 года футболист намекнул, что вскоре возвращается в Украину. 24 декабря Милевский подписал контракт с клубом УПЛ "Минай".

Теги: футбол, Артем Милевский, пиво, молодежь, футболист, виски
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