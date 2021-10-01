Экс-игрок сборной Милевский ответил, кем он себя больше чувствует: белорусом или украинцем

Милевский (в синем) не смог сказать, что ближе его сердцу – Киев или Минск Фото: EPA

Эсхакзай спросила Милевского, кем он себя больше ощущает – украинцем или белорусом.

"Белорусом, скорее всего, все равно я – белорус и родился в Минске, но мне и там... Киев и Минск – два моих родных города. Не могу сказать, что ближе сердцу", – ответил экс-нападающий.

Милевский объявил о завершении карьеры профессионального футболиста 23 сентября. В ролике, снятом на стадионе "Динамо", футболист "написал письмо себе 15-летнему", в котором посоветовал не делать того, из-за чего он попадал в скандалы. В частности, не приходить на совещание к тренеру Олегу Блохину в одном халате.

Милевский говорил, что хочет провести прощальный матч – поединок назначен на апрель 2022 года, но формат пока не определен.