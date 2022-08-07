Александр Свищев о турнире памяти Виталия Лисуна: Победа в соревнованиях не была основной, для нас важнее, чтобы память жила

Александр Свищев (на фото) о Виталии Лисуне: Он в нашем деле действительно был лучшим. Виталий Лисун навсегда в наших сердцах. Слава герою Украины Фото: waterpolo.com.ua

"Хочу сказать, несмотря на то, что прошло время: это непоправимая потеря для всей ватерепольной семьи. Мы всегда будем помнить подвиг Виталия, погибшего на передовой, защищая нашу Родину. Хочу выразить соболезнования семье и слова поддержки всем близким и знакомым. Хотел бы поблагодарить местную федерацию водного поло Закарпатья за идею и проведение благотворительного турнира. Глава федерации – Виктор Пушавер, предложил провести турнир, мы поддержали эту идею и, наконец, ветераны пяти команд приехали в Ужгород. Конечно, для ватерполистов-ветеранов победа в соревнованиях не была основной, для нас важнее, чтобы память о Виталии Лисуне жила. Он в нашем деле действительно был лучшим. Виталий Лисун навсегда в наших сердцах. Слава герою Украины", – заявил президент федерации Александр Свищев.

Турнир продолжался три дня, призовые места распределились так:

1. ХПИ (Днепр).

2. "Динамо" (Ужгород).

3. "Акватико" (Львов).

4. "Динамо" (Львов).

5. УжНУ (Ужгород).

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