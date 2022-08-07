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Александр Свищев о турнире памяти Виталия Лисуна: Победа в соревнованиях не была основной, для нас важнее, чтобы память жила

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Александр Свищев (на фото) о Виталии Лисуне: Он в нашем деле действительно был лучшим. Виталий Лисун навсегда в наших сердцах. Слава герою Украины
Александр Свищев (на фото) о Виталии Лисуне: Он в нашем деле действительно был лучшим. Виталий Лисун навсегда в наших сердцах. Слава герою Украины
Фото: waterpolo.com.ua

В Ужгороде завершился благотворительный турнир памяти погибшего на фронте ватерполиста и государственного тренера Виталия Лисуна. Об этом 7 августа сообщил портал Федерации водного поло Украины.

"Хочу сказать, несмотря на то, что прошло время: это непоправимая потеря для всей ватерепольной семьи. Мы всегда будем помнить подвиг Виталия, погибшего на передовой, защищая нашу Родину. Хочу выразить соболезнования семье и слова поддержки всем близким и знакомым. Хотел бы поблагодарить местную федерацию водного поло Закарпатья за идею и проведение благотворительного турнира. Глава федерации – Виктор Пушавер, предложил провести турнир, мы поддержали эту идею и, наконец, ветераны пяти команд приехали в Ужгород. Конечно, для ватерполистов-ветеранов победа в соревнованиях не была основной, для нас важнее, чтобы память о Виталии Лисуне жила. Он в нашем деле действительно был лучшим. Виталий Лисун навсегда в наших сердцах. Слава герою Украины", – заявил президент федерации Александр Свищев.

Турнир продолжался три дня, призовые места распределились так:

1. ХПИ (Днепр).
2. "Динамо" (Ужгород).
3. "Акватико" (Львов).
4. "Динамо" (Львов).
5. УжНУ (Ужгород).

Контекст:

О гибели Виталия Лисуна Федерация водного поло сообщила 16 июля. По информации пресс-службы, спортсмен после начала полномасштабного вторжения России, не дожидаясь повестки, добровольно пошел в военкомат и вступил в Вооруженные силы Украины. Он прошел военные учения за границей и отправился на передовую, где выполнял боевые задания.

Лисун – государственный тренер Украины, судья национальной категории по водному поло. В течение многих лет работал секретарем Федерации водного поло Украины. В составе ПК "Динамо" (Киев) был чемпионом Украины, сказано в сообщении.

Теги: спорт, война России против Украины, спортсмены, соревнования, Александр Свищев, водное поло
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