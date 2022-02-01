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Алиев: Еще в "Динамо" я закодировался. Четыре года вообще не пил

Алиев: Да, я мог какую-то тренировку проспать. Было и такое
Алиев: Да, я мог какую-то тренировку проспать. Было и такое
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Бывший украинский футболист, бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что во время спортивной карьеры у него были проблемы с алкоголем.

"Да, это было. Я не скрываю. Тогда у меня была эта проблема. Какие-то неудачи, с кем-то мог поругаться – и начинал выпивать. Да, я мог какую-то тренировку проспать. Было и такое. При [Анатолии] Демьяненко мог проспать тренировку", – вспомнил Алиев. 

Он рассказал, что во время игры за "Динамо" закодировался от алкоголизма и некоторое время вообще не употреблял спиртное. Бывший футболист уточнил, что это было до перехода в "Локомотив", когда киевскую команду тренировал Юрий Семин (он возглавлял клуб в 2008–2009 годах). 

"Были, конечно, эти разговоры: "Алиев гуляет, Алиев бухает". Хотя тогда, когда был [Юрий] Палыч – это еще в "Динамо" было, – я закодировался. Я четыре года вообще не пил. В "Динамо" я и [президенту клуба] Игорю [Суркису] пообещал. Он мне так и сказал: "Принесешь справку – тогда я тебе прощу". Хотя у меня было такое, что, действительно, меня могли из команды выгнать, – вспомнил Алиев. – Но я сказал [Игорю] Михалычу: "Я все сделаю". Я принес – он мне все простил. Я поговорил с Палычем. Палыч тоже [простил]. Я говорю: "Начинаем с чистого листа". И так вот и пошло".

Гордон уточнил, правильно ли он понял, что футболисту при кодировке "[препарат] торпедо вшили прямо". 

"Ну вшивали мне, там, специальную… В задницу вшивали", – ответил он. 

По словам Алиева, через четыре года, когда прошел срок, он раскодировался. 

"Знаешь, Дима, я сначала в это верил. Я действительно в это верил... А потом я уже знал: это все бред. Кодировка – это все самовнушение. Если ты сам это решишь сделать, то ты сам не будешь пить", – сказал бывший динамовец. 

Сейчас, по словам Алиева, он иногда выпивает. 

"Выпить – да, я люблю. Иногда могу себе позволить выпить, – сказал бывший футболист. – [Сколько могу выпить водки?] Ну если в хорошей компании, еще раз говорю, если там человека четыре может сидеть, 0,7–1 литр можем выпить на четверых", – сказал он. 

Алиев рассказал, что уже сейчас часто вспоминает слова Игоря Суркиса, который убеждал его не тратить время на развлечения и отдых, а работать на поле и зарабатывать деньги. 

"Правильно говорил Михалыч… Сколько он меня вызывал к себе, сколько мы на базе общались – он говорил: "Саня, да что ты на этих?.. Ну посмотри на этих телок. Ну никуда они не денутся. Алкоголь – никуда… Он еще лучше станет. Телки лучше. Они растут. Смотри: молодежь растет. У тебя есть 10–15 лет. Заработай денег – кайфуй потом сколько хочешь". И он был прав, действительно. Но я не слышал этого. Не слышал. Вот я и говорю это молодым пацанам: "Не делайте. Зарабатывайте, играйте, получайте…" Действительно, футбол – это такая возможность. Ну, есть у тебя, там, в день… Сколько? Ну три часа ты уделишь своей работе. И за это получаешь хорошие деньги. Самое главное – чтобы без травм. А погулять, нагуляться всегда успеешь", – сказал бывший футболист. 

Интервью с Алиевым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Алиев родился в 1985 году в Хабаровске (Россия) в семье военнослужащего. С детства увлекался футболом. Учился в футбольной школе московского "Спартака", где, по воспоминаниям Алиева, были очень плохие условия. В 1999 году перевелся в футбольную академию "Динамо" (Киев). Позже получил украинское гражданство. 

В 2002 году Алиев начал выступать в резервном составе "Динамо". В том же году дебютировал в чемпионате Украины, став самым молодым игроком киевской команды, сыгравшем в этом турнире. В киевском клубе играл до 2010 года, затем перешел в московский "Локомотив", но в 2011 году опять вернулся в "Динамо". В 2014–2016 годах футболист играл в "Анжи" (Россия), "Русі" (Львов) и "Таразе" (Казахстан).

За сборную Украины Алиев выступал в 2008–2012 годах. Он провел 28 матчей и забил шесть голов. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: футбол, Дмитрий Гордон, спорт, Александр Алиев, Динамо Киев, Игорь Суркис, алкоголь, алкоголизм, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин
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