Алиев: Еще в "Динамо" я закодировался. Четыре года вообще не пил

Алиев: Да, я мог какую-то тренировку проспать. Было и такое Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"Да, это было. Я не скрываю. Тогда у меня была эта проблема. Какие-то неудачи, с кем-то мог поругаться – и начинал выпивать. Да, я мог какую-то тренировку проспать. Было и такое. При [Анатолии] Демьяненко мог проспать тренировку", – вспомнил Алиев.

Он рассказал, что во время игры за "Динамо" закодировался от алкоголизма и некоторое время вообще не употреблял спиртное. Бывший футболист уточнил, что это было до перехода в "Локомотив", когда киевскую команду тренировал Юрий Семин (он возглавлял клуб в 2008–2009 годах).

"Были, конечно, эти разговоры: "Алиев гуляет, Алиев бухает". Хотя тогда, когда был [Юрий] Палыч – это еще в "Динамо" было, – я закодировался. Я четыре года вообще не пил. В "Динамо" я и [президенту клуба] Игорю [Суркису] пообещал. Он мне так и сказал: "Принесешь справку – тогда я тебе прощу". Хотя у меня было такое, что, действительно, меня могли из команды выгнать, – вспомнил Алиев. – Но я сказал [Игорю] Михалычу: "Я все сделаю". Я принес – он мне все простил. Я поговорил с Палычем. Палыч тоже [простил]. Я говорю: "Начинаем с чистого листа". И так вот и пошло".

Гордон уточнил, правильно ли он понял, что футболисту при кодировке "[препарат] торпедо вшили прямо".

"Ну вшивали мне, там, специальную… В задницу вшивали", – ответил он.

По словам Алиева, через четыре года, когда прошел срок, он раскодировался.

"Знаешь, Дима, я сначала в это верил. Я действительно в это верил... А потом я уже знал: это все бред. Кодировка – это все самовнушение. Если ты сам это решишь сделать, то ты сам не будешь пить", – сказал бывший динамовец.

Сейчас, по словам Алиева, он иногда выпивает.

"Выпить – да, я люблю. Иногда могу себе позволить выпить, – сказал бывший футболист. – [Сколько могу выпить водки?] Ну если в хорошей компании, еще раз говорю, если там человека четыре может сидеть, 0,7–1 литр можем выпить на четверых", – сказал он.

Алиев рассказал, что уже сейчас часто вспоминает слова Игоря Суркиса, который убеждал его не тратить время на развлечения и отдых, а работать на поле и зарабатывать деньги.

"Правильно говорил Михалыч… Сколько он меня вызывал к себе, сколько мы на базе общались – он говорил: "Саня, да что ты на этих?.. Ну посмотри на этих телок. Ну никуда они не денутся. Алкоголь – никуда… Он еще лучше станет. Телки лучше. Они растут. Смотри: молодежь растет. У тебя есть 10–15 лет. Заработай денег – кайфуй потом сколько хочешь". И он был прав, действительно. Но я не слышал этого. Не слышал. Вот я и говорю это молодым пацанам: "Не делайте. Зарабатывайте, играйте, получайте…" Действительно, футбол – это такая возможность. Ну, есть у тебя, там, в день… Сколько? Ну три часа ты уделишь своей работе. И за это получаешь хорошие деньги. Самое главное – чтобы без травм. А погулять, нагуляться всегда успеешь", – сказал бывший футболист.

Интервью с Алиевым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00