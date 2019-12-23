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"Барселона" платит своим игрокам самую высокую среднюю зарплату в спорте

Испанская "Барселона" в среднем платит каждому игроку по $12,3 млн в год.

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"Барселона" не изменила свою позицию в рейтинге в сравнении с 2018 годом
"Барселона" не изменила свою позицию в рейтинге в сравнении с 2018 годом
Фото: EPA

Испанский футбольный клуб "Барселона" платит игрокам своей команды самую высокую среднюю зарплату в мировом спорте. Об этом свидетельствует рейтинг спортивных клубов с самыми высокими средними зарплатами, опубликованный ресурсом Sportingintelligence.

Средняя годовая зарплата в "Барселоне" составляет $12,3 млн. Второе место занимает футбольный клуб "Реал" – $11,2 млн. На третьем месте расположился ФК "Ювентус" – $10,1 млн.

"Барселона" и "Реал" не поменяли своих позиций в рейтинге по сравнению с 2018 годом, а "Ювентус" поднялся на шесть строчек.

Места с четвертого по 11-е занимают баскетбольные команды из НБА, их траты на зарплату для одного баскетболиста в год колеблются от $9,2 млн до $10 млн.

В первую сотню команд с самыми высокими средними зарплатами вошло 21 футбольный клуб, а также 30 баскетбольных клубов. 

Теги: футбол, Барселона, зарплата, баскетбол, Реал (Мадрид), Ювентус Турин
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