Баскетбольный клуб "Одесса" расторг контракты с двумя американцами, нарушившими противоэпидемические правила

Американских баскетболистов Бадена Джаксена и Дрю Брэндона БК "Одесса" уволил после их участия в потасовке в ночном клубе в состоянии алкогольного опьянения.

Баскетбольный клуб "Одесса" уволил американских легионеров Бадена Джаксена и Дрю Брэндона за нарушение мер безопасности во время эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом 26 октября проинформировал официальный сайт клуба.

"Вынуждены сообщить, что разрываем контракт с двумя легионерами — Баденом Джаксеном и Дрю Брэндоном. К такому решению руководство клуба пришло из-за инцидента, случившегося в минувшие выходные. В ночь с 23-го на 24 октября Баден Джаксен и Дрю Брэндон посетили ночной клуб, где в состоянии алкогольного опьянения устроили потасовку. Такими действиями игроки не только в корне нарушили договор с клубом и внутренние правила клуба, но и пренебрегли правилами Федерации баскетбола Украины в отношении мер безопасности, связанными с COVID-19", – говорится в сообщении.

В БК "Одесса" осудили "неспортивные, непрофессиональные и незаконные действия игроков".

"Клуб немедленно прекращает все договорные отношения с Баденом Джаксеном и Дрю Брэндоном на основании существенного нарушения нашего контракта и внутренних правил клуба", – объяснили представители БК.

"Одесса" выступает в баскетбольной Суперлиге Украины, занимая на 27 октября пятое место из девяти команд.

Из состава команды на сайте БК "Одесса" профили баскетболистов из США уже убрали.