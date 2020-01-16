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"Бавария" предложила "Шахтеру" €25 млн за молодого бразильца – СМИ

Мюнхенская "Бавария" хочет купить 21-летнего бразильского защитника "Шахтера" Додо, сообщает Goal.com.

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Додо (слева) перешел в "Шахтер" зимой 2018 года
Додо (слева) перешел в "Шахтер" зимой 2018 года
Фото: EPA

Немецкая "Бавария" вступила в переговоры с "Шахтером" о покупке бразильского правого защитника Додо, сообщает сайт Goal.com.

По информации источника, немецкий клуб предложил "горнякам" €25 млн за 21-летнего футболиста. "Шахтер" хочет получить как минимум €30 млн.

Додо перешел в донецкий клуб из бразильской "Коритибы" в начале 2018 года. С лета 2018-го по лето 2019-го защитник выступал за португальскую "Виторию Гимарайнш" на правах аренды.

В текущем сезоне бразилец провел за "горняков" 17 поединков во всех турнирах, где забил два гола и отдал три результативные передачи.

Теги: футбол, Украина, Бавария (Мюнхен), Шахтер Донецк, трансфер, УПЛ
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