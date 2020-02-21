Болельщики "Бенфики" подверглись нападению после матча с "Шахтером" – СМИ

Болельщики "Бенфики" подверглись нападению после поединка против "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы, который прошел в Харькове, пишет португальский ресурс A Bola.
Кто именно напал на португальских болельщиков, не сообщается.
По информации источника, нападение на болельщиков "Бенфики" произошло на фоне бездействия харьковской полиции.
В результате один португальский болельщик был вынужден обратиться в больницу.
20 февраля "Шахтер" победил "Бенфику" на ОСК "Металлист" в Харькове со счетом 2:1 в матче 1/16 финала Лиги Европы. Ответный поединок пройдет в Лиссабоне 27 февраля.