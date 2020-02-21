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Болельщики "Бенфики" подверглись нападению после матча с "Шахтером" – СМИ

По информации португальского ресурса A Bola, один из болельщиков "Бенфики" в результате нападения был вынужден обратиться в больницу.

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"Шахтер" победил "Бенфику" со счетом 2:1
"Шахтер" победил "Бенфику" со счетом 2:1
Фото: EPA

Болельщики "Бенфики" подверглись нападению после поединка против "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы, который прошел в Харькове, пишет португальский ресурс A Bola.

Кто именно напал на португальских болельщиков, не сообщается.

По информации источника, нападение на болельщиков "Бенфики" произошло на фоне бездействия харьковской полиции.

В результате один португальский болельщик был вынужден обратиться в больницу.

20 февраля "Шахтер" победил "Бенфику" на ОСК "Металлист" в Харькове со счетом 2:1 в матче 1/16 финала Лиги Европы. Ответный поединок пройдет в Лиссабоне 27 февраля.

Теги: футбол, Харьков, полиция, Лига Европы, Шахтер Донецк, Бенфика
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