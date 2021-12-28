Брат Марадоны умер от сердечного приступа

Причиной его смерти называется сердечный приступ. Как и его братья Диего и Рауль, Уго начал играть в футбол в юном возрасте. Когда ему исполнилось 18 лет, подписал контракт с футбольным клубом "Наполи", позже был отдан в аренду клубу "Асколи", сообщает Marca.

В итоге Уго не сделал футбольной карьеры, вместо этого он сосредоточил свои усилия на проектах по молодежному футболу. Умер мужчина через 13 месяцев после смерти своего брата – футболиста Диего Марадоны.