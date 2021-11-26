Аргентинский журналист заявил, что Марадону похоронили без сердца

Марадона умер 25 ноября от сердечного приступа, ему было 60 лет Фото: EPA

По словам Кастро, группа футбольных фанатов клуба "Химнасия и Эсгрима" планировала похитить сердце. Но когда об этом узнали, сердце Марадоны якобы извлекли.

Он также добавил, что сердце извлекли, в том числе для того, чтобы определить причину смерти Марадоны. Кастро рассказал, что сердце футболиста было увеличено и весило 500 г.