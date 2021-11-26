Аргентинский журналист заявил, что Марадону похоронили без сердца

По словам Кастро, группа футбольных фанатов клуба "Химнасия и Эсгрима" планировала похитить сердце. Но когда об этом узнали, сердце Марадоны якобы извлекли.
Он также добавил, что сердце извлекли, в том числе для того, чтобы определить причину смерти Марадоны. Кастро рассказал, что сердце футболиста было увеличено и весило 500 г.
Марадона умер 25 ноябрЯ 2020 года от сердечного приступа, ему было 60 лет.
27 ноября аргентинские СМИ сообщали, что полиция собирается выяснить, была ли халатность со стороны медиков, которые в последнее время следили за состоянием здоровья экс-футболиста.
В рамках этого дела ранее прошли обыски у врача-нейрохирурга Леопольдо Луке. По информации Todo Noticias, Луке заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи Марадоне. Врач заявил 30 ноября, что сделал все возможное для спасения экс-футболиста.
В рамках дела о смерти Марадоны прокуратура Аргентины выдвинула обвинения также психиатру Агустине Косачов.
На клубном уровне Марадона наиболее известен благодаря выступлениям за "Бока Хуниорс" (1981–1982, 1995–1997), "Барселону" (1982–1984) и "Наполи" (1984–1991). В 1986 году Марадона стал победителем чемпионата мира в составе сборной Аргентины, проходившего в Мексике. Он был признан лучшим игроком турнира.
С 2008-го по 2010 год Марадона был главным тренером сборной Аргентины.