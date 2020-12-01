Психиатру Марадоны выдвинули обвинения

Прокуратура Аргентины в рамках дела о смерти футболиста Диего Марадоны провела обыск в доме и офисе его психиатра Агустины Косачовой.

Прокуратура Аргентины выдвинула обвинения психиатру Агустине Косачовой в рамках дела о смерти аргентинского футболиста Диего Марадоны. Об этом 1 ноября Todo Noticias сообщил адвокат подозреваемой Вадим Мищанчук.

По его словам, в отношении Косачовой проводится расследование. Юрист отметил, что в ее доме и офисе был проведен обыск.

Адвокат сообщил, что обыск был "рутинным мероприятием" и оснований для задержания его подопечной нет.

Журналисты телеканала отметили, что разбирательство в отношении Косачовой является продолжением следственных действий, которые начались после смерти футболиста на основании показаний дочерей Марадоны, которые поставили под сомнение действия врачей, следивших за состоянием бывшего футболиста.

27 ноября аргентинские СМИ сообщили, что полиция собирается выяснить, была ли халатность со стороны медиков, которые в последнее время следили за состоянием здоровья футболиста.

В рамках этого дела ранее прошли обыски у аргентинского врача Марадоны Леопольдо Луке. По информации телеканала, Луке заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному.

Луке, обвиненный в непредумышленном убийстве Марадоны, заявил 30 ноября, что сделал все возможное для спасения футболиста.

Марадона умер 25 ноября от сердечного приступа, ему было 60 лет. 26 ноября в Буэнос-Айресе прошло прощание с футболистом, в нем приняли участие тысячи людей.

На клубном уровне Марадона наиболее известен благодаря выступлениям за "Бока Хуниорс" (1981–1982, 1995–1997), "Барселону" (1982–1984) и "Наполи" (1984–1991). В 1986 году Марадона стал победителем чемпионата мира в составе сборной Аргентины, проходившего в Мексике. Он был признан лучшим игроком турнира.

С 2008-го по 2010 год Марадона был главным тренером сборной Аргентины.