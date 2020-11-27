Тысячи аргентинцев по четыре-пять часов стояли в очереди, чтобы проститься с Марадоной. Видео

Футболист умер утром 25 ноября. Тело Марадоны доставили в похоронное бюро Pinier в день его смерти, сообщил канал TN. Причиной смерти легенды стала сердечная недостаточность, вызвавшая острый отек легких и внезапную смерть.

Марадоне 30 октября исполнилось 60 лет. За свою карьеру он выступал в клубах из Аргентины, Испании, Италии. За сборную Аргентины сыграл 91 матч, забив 34 гола. В 1986 году вместе с национальной командой завоевал золото чемпионата мира.

Марадона – автор одного из самых знаменитых голов в истории, который называют "Рука Бога": он забил мяч в ворота сборной Англии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в 1986 году рукой. Гол был засчитан, сборная Аргентины выиграла со счетом 2:1.