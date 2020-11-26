Президент Аргентины объявил трехдневный траур из-за смерти Марадоны

Из-за смерти легендарного футболиста Диего Марадоны президент Аргентины Альберто Фернанде объявил трехдневный национальный траур. Об этом сообщает El Territorio.
На смерть футболиста он также отреагировал в своем Twitter.
"Вы подняли нас на вершину мира. Вы сделали нас безмерно счастливыми. Вы были величайшим из всех. Спасибо, что вы были, Диего. Мы будем скучать по вам всю жизнь", – написал Фернанде.
Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos.— Alberto Fernández (@alferdez) November 25, 2020
Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida. pic.twitter.com/pAf38sRlGC
Футболист умер утром 25 ноября. Издание Infobae сообщило, что причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызвавшая острый отек легких.
Марадоне 30 октября исполнилось 60 лет. За свою карьеру он выступал в клубах из Аргентины, Испании, Италии. За сборную Аргентины сыграл 91 матч, забив 34 гола. В 1986 году вместе с национальной командой завоевал золото чемпионата мира.
Марадона – автор одного из самых знаменитых голов в истории, который называют "Рука Бога": он забил мяч в ворота сборной Англии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в 1986 году рукой. Гол был засчитан, сборная Аргентины выиграла со счетом 2:1