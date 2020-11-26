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Президент Аргентины объявил трехдневный траур из-за смерти Марадоны

Утром 25 ноября скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Из-за этого на его родине президент Альберто Фернанде объявил траур.

Марадоне было 60 лет
Марадоне было 60 лет
Фото: EPA

Из-за смерти легендарного футболиста Диего Марадоны президент Аргентины Альберто Фернанде объявил трехдневный национальный траур. Об этом сообщает El Territorio.

На смерть футболиста он также отреагировал в своем Twitter.

"Вы подняли нас на вершину мира. Вы сделали нас безмерно счастливыми. Вы были величайшим из всех. Спасибо, что вы были, Диего. Мы будем скучать по вам всю жизнь", – написал Фернанде.

Футболист умер утром 25 ноября. Издание Infobae сообщило, что причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызвавшая острый отек легких.

Марадоне 30 октября исполнилось 60 лет. За свою карьеру он выступал в клубах из Аргентины, Испании, Италии. За сборную Аргентины сыграл 91 матч, забив 34 гола. В 1986 году вместе с национальной командой завоевал золото чемпионата мира. 

Марадона – автор одного из самых знаменитых голов в истории, который называют "Рука Бога": он забил мяч в ворота сборной Англии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в 1986 году рукой. Гол был засчитан, сборная Аргентины выиграла со счетом 2:1

Теги: Аргентина, траур, Диего Марадона, Альберто Фернандес
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