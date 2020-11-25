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Умер Марадона, суд по делу МН17 ушел на перерыв до 2021 года. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор событий среды, 25 ноября.

Марадона скончался в 60 лет
Марадона скончался в 60 лет
Фото: ЕРА

Суд в Нидерландах 

Окружной суд Гааги отклонил большинство запросов защиты одного из четырех обвиняемых, россиянина Олега Пулатова по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 над оккупированным Донбассом в 2014 году. Суд решил не рассматривать альтернативные версии авиакатастрофы, а сконцентрироваться на основной версии катастрофы, которую представила международная следственная группа.

Следующее заседание запланировано на 1 февраля 2021 года. 

Марадона умер

Известнейший аргентинский футболист Диего Марадона сегодня скончался в своем доме. У автора одного из самых знаменитых голов в истории остановилось сердце.

УЕФА присудил Украине поражение

Апелляционный комитет УЕФА засчитал сборной Украины техническое поражение за несыгранный матч шестого тура Лиги наций против Швейцарии. Игру отменили из-за выявленного COVID-19 у ряда украинских игроков. Украинская сторона приложила недостаточно усилий, чтобы матч все же состоялся, считает глава комитета УЕФА. 

Украинская ассоциация футбола "категорически не согласна" с этим решением и намерена обжаловать его в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. 

Зеленский назначил нового главу Николаевской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении на должность главы Николаевской областной государственной администрации бизнесмена Виталия Кима и уже вручил ему служебное удостоверение

Кабинет Министров согласовал увольнение еще двоих глав ОГА – Харьковской и Закарпатской. Правительство согласовало на должность, которую сейчас занимает Алексей Кучер, кандидатуру руководителя аппарата Днепропетровской обладминистрации Айны Тымчук. На место нынешнего главы Закарпатской ОГА Алексея Петрова согласовали директора винодельной компании "Шато Чизай" Анатолия Полоскова.

Кравчук выразил протест России на заседании ТКГ

Сегодняшнее заседание ТКГ проходило в онлайн-формате на уровне глав делегаций. Глава украинской делегации Леонид Кравчук в начале заседания выразил протест из-за гибели украинского военного от пули российского снайпера и потребовал от российской стороны как участника ТКГ взять на себя "политическую ответственность" и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на саммите "Нормандской четверки" в 2019 году в Париже.

Украина в ходе заседания подчеркнула, что считает необходимым проведение саммита лидеров стран "Нормандской четверки" до конца года

В ВСУ назвали потери Украины за время перемирия на Донбассе

За 122 дня всеобъемлющего перемирия, достигнутого 27 июля во рамках трехсторонней контактной группы, на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих, еще 14 получили ранения, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак. При этом, по его словам, украинские военные на 99% выполнили задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков. 

СМИ, вероятно, нашли третью дочь Путина

Группа "Проект" опубликовала расследование, из которого следует, что у президента России Владимир Путина может быть третья дочь – 17-летняя Елизавета. Она "феноменально" похожа с российским президентом, отмечают расследователи: проведенный в Великобритании компьютерный анализ показал, что сходство Путина и его вероятной дочерью – 70,44%, при том что сходство выше 75% означает, что это один и тот же человек.

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле расследование "Проекта" не читали. Он якобы впервые слышит "о такой женщине" и ничего не может об этом сказать.

Теги: Владимир Путин, футбол, Леонид Кравчук, Украина, Кабинет Министров, Нидерланды, УЕФА, Дмитрий Песков, MH17, указ, Владимир Зеленский, ВСУ, увольнение, Алексей Кучер, суд, ТКГ
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