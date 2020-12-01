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Врач Марадоны ответил на обвинения в убийстве футболиста

Легенда мирового футбола Диего Марадона умер от сердечного приступа, от этого умирают люди во всем мире. Так прокомментировал обвинение по делу о расследовании смерти аргентинского футболиста его врач Леопольдо Луке.

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Марадона умер в возрасте 60 лет
Марадона умер в возрасте 60 лет
Фото: EPA

Аргентинский врач Леопольдо Луке, обвиненный в непредумышленном убийстве легенды футбола Диего Марадоны, заявил 30 ноября, что сделал все возможное для спасения футболиста. Его комментарий цитирует аргентинская газета Pagina/12.

Врач прибыл в прокуратуру Сан-Исидро, чтобы дать показания после предъявления обвинения по делу о расследовании смерти Марадоны. По его словам, никакой медицинской ошибки допущено не было.

У футболиста случился сердечный приступ, от которого умирают пациенты во всем мире, прокомментировал Луке. Врачи сделали все возможное, чтобы избежать гибели звезды, цитирует его газета.

Адвокат Марадоны Матиас Морла на фоне проводимого расследования заявил, что не винит Луке в смерти футболиста. Он утверждает, что готов оказывать врачу поддержку.

"Я понимаю и одобряю работу, которую проделывает прокуратура. Но я знаю, доктор Луке, что вы ухаживали за ним, заботились о нем и любили его. Диего тоже вас ценил как друга. Я не оставлю вас одного. Правда восторжествует", – написал Морла в своем Twitter 30 ноября. 

Луке утверждал, что лечить Марадону было невероятно сложно, потому что он сопротивлялся лечению, пишет издание Clarin. Несколько раз Луке даже выгоняли из дома. Он утверждал, что был нейрохирургом Марадоны, а не терапевтом, и что решения о лечении принимала медицинская команда.

Луке сказал, что смерть Марадоны была предсказуемой, ведь он не заботился о своем здоровье.

Марадона умер 25 ноября от сердечного приступа, ему было 60 лет. 26 ноября в Буэнос-Айресе прошло прощание с футболистом, в нем приняли участие тысячи людей.

На клубном уровне Марадона наиболее известен благодаря выступлениям за "Бока Хуниорс" (1981–1982, 1995–1997), "Барселону" (1982–1984) и "Наполи" (1984–1991). В 1986 году Марадона стал победителем чемпионата мира в составе сборной Аргентины, проходившего в Мексике. Он был признан лучшим игроком турнира.

С 2008-го по 2010 год Марадона был главным тренером сборной Аргентины.

27 ноября аргентинские СМИ сообщили, что полиция собирается выяснить, была ли халатность со стороны медиков, которые в последнее время следили за состоянием здоровья футболиста.

Теги: футбол, смерть, прокуратура, полиция, Аргентина, Диего Марадона, расследование, медики, врачи, халатность
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