Врач Марадоны ответил на обвинения в убийстве футболиста

Легенда мирового футбола Диего Марадона умер от сердечного приступа, от этого умирают люди во всем мире. Так прокомментировал обвинение по делу о расследовании смерти аргентинского футболиста его врач Леопольдо Луке.

Аргентинский врач Леопольдо Луке, обвиненный в непредумышленном убийстве легенды футбола Диего Марадоны, заявил 30 ноября, что сделал все возможное для спасения футболиста. Его комментарий цитирует аргентинская газета Pagina/12.

Врач прибыл в прокуратуру Сан-Исидро, чтобы дать показания после предъявления обвинения по делу о расследовании смерти Марадоны. По его словам, никакой медицинской ошибки допущено не было.

У футболиста случился сердечный приступ, от которого умирают пациенты во всем мире, прокомментировал Луке. Врачи сделали все возможное, чтобы избежать гибели звезды, цитирует его газета.

Адвокат Марадоны Матиас Морла на фоне проводимого расследования заявил, что не винит Луке в смерти футболиста. Он утверждает, что готов оказывать врачу поддержку.

"Я понимаю и одобряю работу, которую проделывает прокуратура. Но я знаю, доктор Луке, что вы ухаживали за ним, заботились о нем и любили его. Диего тоже вас ценил как друга. Я не оставлю вас одного. Правда восторжествует", – написал Морла в своем Twitter 30 ноября.

Entiendo y comparto el trabajo de fiscalía, pero solo yo sé, doctor Luque, lo que hiciste por la salud de Diego, cómo lo cuidaste, acompañaste y como él te queria. Diego te amaba y como su amigo no te voy a dejar solo. Dejaste sangre, sudor y lágrimas y la verdad siempre triunfa. — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) November 30, 2020

Луке утверждал, что лечить Марадону было невероятно сложно, потому что он сопротивлялся лечению, пишет издание Clarin. Несколько раз Луке даже выгоняли из дома. Он утверждал, что был нейрохирургом Марадоны, а не терапевтом, и что решения о лечении принимала медицинская команда.

Луке сказал, что смерть Марадоны была предсказуемой, ведь он не заботился о своем здоровье.