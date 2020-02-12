Брайант и его дочь были похоронены 7 февраля – СМИ

Американский баскетболист Коби Брайант и его дочь Джанна были похоронены в мемориальном парке Pacific View, что в Калифорнии, пишет американское издание Los Angeles Times.

Похороны американского баскетболиста Коби Брайанта и его дочери Джанны прошли 7 февраля, пишет Los Angeles Times.

Частная похоронная служба прошла в мемориальном парке Pacific View, который находится в Калифорнии, недалеко от дома Брайанта. На похоронах присутствовали только родные и близкие погибших.

Церемония прощания с Брайантом и его дочерью пройдет на домашней арене "Лос-Анджелес Лейкерс" "Стейплс-центр" 24 февраля.

26 января вертолет, в котором летели Брайант и его дочь Джанна, врезался в склон холма в городе Калабасас в пригороде Лос-Анджелеса. После удара вертолет загорелся, погибли все девять человек на борту.

Брайант выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс" с 1996 года по 2016-й. За это время он выиграл пять турниров NBA. У баскетболиста осталась жена и трое детей.