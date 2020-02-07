Церемония прощания с Брайантом состоится 24 февраля на арене "Лос-Анджелес Лейкерс"

Дата церемонии прощания с американским баскетболистом Коби Брайантом была обсуждена с женой погибшего Ванессой.

Церемония прощания с американским баскетболистом Коби Брайантом, который погиб 26 января, пройдет 24 февраля, сообщает Los Angeles Times.

Церемония пройдет на домашней арене "Лос-Анджелес Лейкерс" "Стейплс-центр". Дата проведения церемонии прощания была обсуждена с вдовой Брайанта. Баскетболист большую часть своей карьеры выступал под 24-м номером.

26 января вертолет, в котором летели Брайант и его дочь Джанна, врезался в склон холма в городе Калабасас в пригороде Лос-Анджелеса. После удара вертолет загорелся, погибли все девять человек на борту.

Брайант выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс" с 1996 года по 2016-й. За это время он выиграл пять турниров NBA.