Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Церемония прощания с Брайантом состоится 24 февраля на арене "Лос-Анджелес Лейкерс"

Дата церемонии прощания с американским баскетболистом Коби Брайантом была обсуждена с женой погибшего Ванессой.

Брайант погиб 26 января
Брайант погиб 26 января
Фото: EPA

Церемония прощания с американским баскетболистом Коби Брайантом, который погиб 26 января, пройдет 24 февраля, сообщает Los Angeles Times.

Церемония пройдет на домашней арене "Лос-Анджелес Лейкерс" "Стейплс-центр". Дата проведения церемонии прощания была обсуждена с вдовой Брайанта. Баскетболист большую часть своей карьеры выступал под 24-м номером.

26 января вертолет, в котором летели Брайант и его дочь Джанна, врезался в склон холма в городе Калабасас в пригороде Лос-Анджелеса. После удара вертолет загорелся, погибли все девять человек на борту.

Брайант выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс" с 1996 года по 2016-й. За это время он выиграл пять турниров NBA.

Теги: баскетбол, Лос-Анджелес, Коби Брайант, прощание
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Лучше до старости не доживать". Юмористка Дубовицкая назвала размер своей пенсии
"Лучше до старости не доживать". Юмористка Дубовицкая назвала размер своей пенсии
"Эксперимент окончен". Гитарист Rolling Stones Кит Ричардс бросил курить в 76 лет
"Эксперимент окончен". Гитарист Rolling Stones Кит Ричардс бросил курить в 76 лет
  "Жалі". Джамала и alyona alyona выпустили клип. Видео
  "Жалі". Джамала и alyona alyona выпустили клип. Видео
  "Лей, не жалей". Вышел клип Макса Барских, вдохновленный Studio 54. Видео
  "Лей, не жалей". Вышел клип Макса Барских, вдохновленный Studio 54. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS