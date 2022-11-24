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ЧМ 2022. Германия сенсационно проиграла, Испания забила семь голов

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Победу сборной Японии над Германией принесли футболисты из Бундеслиги
Победу сборной Японии над Германией принесли футболисты из Бундеслиги
Фото: EPA

Завершился четвертый игровой день чемпионата мира по футболу 2022 года, который проходит в Катаре. Как сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА), 23 ноября состоялись матчи в группах E и F.

Группа E

В Ар-Рийяне Германия в качестве номинального хозяина поля принимала сборную Японии. На 33-й минуте капитан "Манчестер Сити", полузащитник немецкой команды Илкай Гюндоган реализовал пенальти и вывел команду вперед. Счет сохранялся до 75-й минуты – статус-кво восстановил полузащитник немецкого "Фрайбурга" Рицу Доан. Спустя восемь минут другой игрок Бундеслиги – Такума Асано из "Бохума" – забил победный для Японии гол.

Сборная Испании в Дохе не оставила шансов национальной сборной Коста-Рики: испанцы забили семь раз, при этом соперник не нанес по воротам Испании ни одного удара. В составе Испании отличились Дани Ольмо, Марко Асенсио, Гави, Карлос Солер, Альваро Мората и дважды Ферран Торрес.

Группа F

В двух сегодняшних матчах группы F был забит только один мяч: благодаря голу Миши Батшуайи Бельгия обыграла сборную Канады, которая впервые участвует в финальной части чемпионата мира. Матч между Марокко и Хорватией завершился нулевой ничьей.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: сборная Германии, чемпионат мира по футболу 2022, сборная Испании, сборная Хорватии, Сборная Бельгии, ЧМ 2022
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