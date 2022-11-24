ЧМ 2022. Германия сенсационно проиграла, Испания забила семь голов

Группа E

В Ар-Рийяне Германия в качестве номинального хозяина поля принимала сборную Японии. На 33-й минуте капитан "Манчестер Сити", полузащитник немецкой команды Илкай Гюндоган реализовал пенальти и вывел команду вперед. Счет сохранялся до 75-й минуты – статус-кво восстановил полузащитник немецкого "Фрайбурга" Рицу Доан. Спустя восемь минут другой игрок Бундеслиги – Такума Асано из "Бохума" – забил победный для Японии гол.

Сборная Испании в Дохе не оставила шансов национальной сборной Коста-Рики: испанцы забили семь раз, при этом соперник не нанес по воротам Испании ни одного удара. В составе Испании отличились Дани Ольмо, Марко Асенсио, Гави, Карлос Солер, Альваро Мората и дважды Ферран Торрес.

Группа F

В двух сегодняшних матчах группы F был забит только один мяч: благодаря голу Миши Батшуайи Бельгия обыграла сборную Канады, которая впервые участвует в финальной части чемпионата мира. Матч между Марокко и Хорватией завершился нулевой ничьей.