Далакян – Перес. Где и когда смотреть чемпионский бой украинца

Вечером 8 февраля в Киеве состоится бой, в котором украинский боксер Артем Далакян будет защищать титул чемпиона мира по версии WBA в самом легком весе против венесуэльца Хосбера Переса.

Далакян (в центре) начал карьеру в 2011 году Фото: artem.dalakyan / Instagram

Украинский боксер Артем Далакян проведет четвертый защитный бой чемпионского пояса по версии WBA в самом легком весе против венесуэльца Хосбера Переса.

Поединок состоится в столице Украины Киеве 8 февраля. Вечер бокса, главным событием которого станет бой Далакян – Перес, начнется в 17.00, а завершится около 22.30.

Все поединки вечера бокса, а также главный бой в прямом эфире покажет телеканал XSport. Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Далакян начал профессиональную карьеру боксера в 2011 году, за это время украинец провел 19 поединков, победив в каждом из них, 14 раз нокаутом. В 2018-м Далакян завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBA и после этого трижды защитил его.

Хосбер Перес начал профессиональную карьеру в 2016 году. Венесуэлец провел 19 боев, победив 17 раз и потерпев два поражения.