Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Далакян – Перес. Где и когда смотреть чемпионский бой украинца

Вечером 8 февраля в Киеве состоится бой, в котором украинский боксер Артем Далакян будет защищать титул чемпиона мира по версии WBA в самом легком весе против венесуэльца Хосбера Переса.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Далакян (в центре) начал карьеру в 2011 году
Далакян (в центре) начал карьеру в 2011 году
Фото: artem.dalakyan / Instagram

Украинский боксер Артем Далакян проведет четвертый защитный бой чемпионского пояса по версии WBA в самом легком весе против венесуэльца Хосбера Переса.

Поединок состоится в столице Украины Киеве 8 февраля. Вечер бокса, главным событием которого станет бой Далакян – Перес, начнется в 17.00, а завершится около 22.30.

Все поединки вечера бокса, а также главный бой в прямом эфире покажет телеканал XSport. Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Далакян начал профессиональную карьеру боксера в 2011 году, за это время украинец провел 19 поединков, победив в каждом из них, 14 раз нокаутом. В 2018-м Далакян завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBA и после этого трижды защитил его.

Хосбер Перес начал профессиональную карьеру в 2016 году. Венесуэлец провел 19 боев, победив 17 раз и потерпев два поражения.

Теги: бокс, Украина, Венесуэла, WBA, Артур Далакян
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
В Северной Ирландии состоится первое бракосочетание однополой пары
В Северной Ирландии состоится первое бракосочетание однополой пары
Фронтмен группы "Антитіла" стал крестным дочери Наталки Карпы
Фронтмен группы "Антитіла" стал крестным дочери Наталки Карпы
Ризатдинова занялась боксом
Ризатдинова занялась боксом
"Делайте это так, чтобы никто не видел". Кернес просит ЛГБТ-сообщество не пропагандировать свои отношения
"Делайте это так, чтобы никто не видел". Кернес просит ЛГБТ-сообщество не пропагандировать свои отношения
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS