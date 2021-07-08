Детям-футболистам с Троещины организовали встречу с игроками национальной сборной – Павелко

По его словам, видео с детьми – лучшее доказательство того, насколько важную социальную и патриотическую миссию выполняет футбол в воспитании граждан Украины.

"Юные патриоты, которые только делают первые шаги в футболе, по моему приглашению побывали в Доме футбола. Это девятилетний Евгений, восьмилетние Максим и Кирилл, семилетний Ваня и его четырехлетний брат Матвей, у которого, судя по безудержной энергии, наибольший потенциал будущей футбольной звезды Украины. Дети имели возможность пообщаться, получить автографы и сделать совместное фото с игроками национальной сборной Сергеем Кривцовым и Денисом Поповым, и с легендами украинского футбола Анатолием Демьяненко и Алексеем Михайличенко", – отметил Павелко.

По словам президента УАФ, на месте старого футбольного поля построят современную площадку.

"Со своей стороны имел честь вручить маленьким футболистам памятные подарки и форму для тренировок, а также поблагодарить их родителей за воспитание таких замечательных детей, с которыми мы уже вместе сегодня исполнили национальный гимн Украины. А еще пообещал малышам, что на месте их старой площадки будет новая, с современным искусственным покрытием, где они вместе с друзьями смогут тренироваться и проводить дворовые чемпионаты по футболу", – отметил он.

Павелко назвал искреннее восхищение детей футболом лучшим стимулом для работы по развитию этого вида спорта.

"Желаю малышам крепкого здоровья и успешной реализации их талантов", – отметил глава УАФ.