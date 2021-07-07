Экс-игрок сборной Украины Иванисеня подписал контракт на три года с российским клубом "Крылья Советов"

Иванисеня будет выступать в российском клубе под 21-м номером.

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко отметил, что Иванисеня – "опытный футболист, который стремительно прогрессирует", может сыграть на нескольких позициях и имеет опыт выступления в еврокубках.

"Рады, что нам удалось получить такого игрока и подписать с ним длительное соглашение", – заявил Корниленко.

Сам футболист заявил в Instagram, что искренне рад присоединиться к клубу, и пообещал "с честью и достоинством защищать его цвета".

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