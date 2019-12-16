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"Динамо" узнало соперника в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

"Динамо" (Киев) U19 встретится со сверстниками из "Динамо" (Загреб) в плей-офф Юношеской лиги УЕФА.

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Киевское "Динамо" будет хозяином матча против "Динамо" (Загреб)
Киевское "Динамо" будет хозяином матча против "Динамо" (Загреб)
Фото: fcdynamo.kiev.ua

16 декабря в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф Юношеской лиги УЕФА, киевское "Динамо" U19 узнало своего соперника, пишет официальный сайт клуба.

Украинский клуб в плей-офф турнира встретится с "Динамо" (Загреб) U19.

Стадия плей-офф состоит из одного матча, который будет сыгран 12 февраля на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве.

Победитель пары выйдет в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, где примут участие 16 команд.

Киевское "Динамо" U19 пробилось в плей-офф турнира через путь чемпионов, где в последнем двухматчевом противостоянии победило греческий ПАОК.

"Шахтер" U19, который играл в пути Лиги чемпионов, занял последнее место в группе C с "Аталантой", "Манчестер Сити" и загребским "Динамо".

Теги: футбол, Украина, Динамо Киев, Динамо Загреб, Юношеская лига УЕФА
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