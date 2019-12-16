"Динамо" узнало соперника в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

16 декабря в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф Юношеской лиги УЕФА, киевское "Динамо" U19 узнало своего соперника, пишет официальный сайт клуба.
Украинский клуб в плей-офф турнира встретится с "Динамо" (Загреб) U19.
Стадия плей-офф состоит из одного матча, который будет сыгран 12 февраля на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве.
Победитель пары выйдет в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, где примут участие 16 команд.
Киевское "Динамо" U19 пробилось в плей-офф турнира через путь чемпионов, где в последнем двухматчевом противостоянии победило греческий ПАОК.
"Шахтер" U19, который играл в пути Лиги чемпионов, занял последнее место в группе C с "Аталантой", "Манчестер Сити" и загребским "Динамо".